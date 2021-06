Héctor Parra, su pleito con Ginny Hoffman y por qué Sergio Mayer está involucrado

Después de un año de pleito, el actor Héctor Parra fue detenido por presunto abuso contra su hija Alexa cuando era menor de edad, luego de una guerra de declaraciones con la madre de ella, Ginny Hoffman.

Recordamos un poco de este pleito, que llevó a Héctor, quien insiste en ser inocente, a ser detenido y llevado al Reclusorio Oriente.

Julio 2020

Ginny Hoffman había dicho en una entrevista que Héctor había hecho algo terrible a su hija, pero nunca detalló qué. Para julio de 2020, se limitó a decir:

"Es un tema privado y efectivamente yo entiendo perfecto a los medios y que fui yo quien abrió la puerta, fue una reacción mía en el momento en que se me hace una pregunta y como mamá revientas, para mí fue una manera de defenderla, y al final me doy cuenta que es la privacidad de mi hija".

Aseguró que no manipuló a su hija para ir en contra de Héctor: "Tan sencillo como que mi hija ya tiene 18 años. Yo creo que estaría muy canijo que hoy en día manipules a una adolescente más de 18 años. No hay más qué responder. Ella toma sus decisiones".



Agosto 2020

Alexa, la hija de Héctor Parra, lo acusó de haberla tocado indebidamente en varias ocasiones cuando tenía entre 9 y 10 años, por lo que aseguró que llegó a quitarle la mano "y él se molestaba mucho".

José Luis Guerrero Mendoza, abogado de Héctor Parra, afirmó que Ginny podría enfrentar cargos como responsable por omisión del mismo delito que acusa, e incluso ir a la cárcel, pues tener conocimiento de un abuso sexual y no denunciar, se sanciona según el código penal.

"La señora así lo dice 'nunca le comunicó al señor Parra', nunca se lo reclama. Ella dice que habló con abogados y ella decidió no presentar denuncia, dado que le dijeron que a la niña la someterían exámenes muy agresivos. Esta omisión es también constitutiva de delito, hoy por hoy", dijo a 'Ventaneando'.

En enero de 2021.

Héctor Parra acusó a Ginny Hoffman de violencia familiar

"Estoy harto y cansado de la situación, cuando está basado en mentiras, falsedades, situaciones muy burdas", dijo el actor, quien confesó que tomaba antidepresivos.

"Estoy seguro que no tiene idea del alcance que está tomando eso, no creo que por su cabeza pase lo que ha afectado mi vida con ella haber salido a apoyar las declaraciones de su madre. No sabe si yo hoy día estoy durmiendo debajo de un puente", contó a la prensa sobre los dichos de su hija.

Héctor acusó a Ginny de daño moral

"Mis abogados van cada semana a ver cómo va nuestro proceso y también a ver si de la otra parte ya se presentó algo, y no, no se ha presentado nada.

"Siempre ha buscado la manera de atacarme y desacreditarme, pero ya cuando llega a este punto, no es solamente mi carrera y mi enojo, sino es mi persona la que ya se dañó de una manera muy delicada y no lo voy a permitir, esto va a seguir hasta que mi nombre quede limpio", dijo el actor.

Junio 2021 - SERGIO MAYER ENTRÓ AL CASO

Mientras el abogado de Héctor Parra insiste en que no había ninguna denuncia contra el actor, Sergio Mayer confirmó en 'Ventaneando' que apoyó a Ginny y Alexa desde "hace tiempo".

Sergio Mayer aseguró que en su calidad de servidor público, y como ciudadano, apoya a las víctimas de maltrato, de violencia sexual y género. "Lo he estado manejando con diversas personas, es mi deber y obligación".

"Les pedí que hiciéramos esto de manera correcta y esperáramos. Incluso Héctor hizo declaraciones en donde desestimaba, decía que su hija estaba loca. El hecho de que esté detenido on quiere decir que sea culpable. Mañana después de la primera audiencia se determinará si sigue detenido o sigue su proceso en libertad".

Mayer aseguró que la denuncia "existía y personalmente las acompañé, fue yo creo que a finales del año pasado, debe tener más de 6 meses. Yo solamente las acompañé, las ayudé con el abogado, es el mismo grupo que me están ayudando con el tema de Ricardo 'N'. Ya tenemos varios temas con ese bufete. Lo único que espero es que no voy a hacer acusaciones, solo es que se haga justicia".

Fue así que detuvieron a Héctor y lo llevaron al Reclusorio Oriente, en espera de una audiencia este 16 de junio.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!