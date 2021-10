¡Héctor Parra podría recuperar su libertad antes de Navidad!

El caso de Héctor Parra parece estar cerca de resolverse luego de que su abogado, José Luis Guerrero, afirmara a TVyNovelas que la parte acusadora (Ginny Hoffman) se sigue contradiciendo en sus acusaciones, por lo que, sin querer, está beneficiando a su exmarido, a quien señala de haber abusado sexualmente de su hija Alexa.

El pasado jueves 14 de octubre se realizó una audiencia en la que se resolvió la ampliación por dos meses más de la fase de investigación complementaria.

“Hay que recordar que Héctor no está todavía dentro de un juicio, él está viviendo una etapa de investigación que termina a los seis meses de su vinculación a proceso; es decir, que culminaría el 13 de diciembre. Vamos a agotar tiempos para poder seguir recabando elementos probatorios y hacer más estudios”, recalcó el defensor del histrión.

Según el experto en leyes, existen ciertas incongruencias en el proceso legal, pues apenas el miércoles 13 de octubre le entregaron copias de las últimas actuaciones del Ministerio Público, “en las que encuentro que actos de investigación que nosotros solicitamos no se realizaron por completo, por lo que tenemos que solicitar una nueva audiencia con el juez para que éste le haga ver al Ministerio Público su irregular proceder y pueda entonces ordenarle la complementación de la investigación”.

"Hasta los momentos, Héctor no está acusado, será hasta después de terminada esta fase de investigación (13 de diciembre) que dentro de los 15 días siguientes, el Ministerio Público pueda o no acusarlo. Entonces, estamos en un escenario incierto porque no sabemos si habrá acusación, y de haberla, creo que la podemos impugnar o apelar, y después irnos al amparo. Pero también tenemos impugnada la determinación de vinculación, los malos oficios que mostró el Ministerio Público, esa falta de legalidad al ocultarle al juez de control actuaciones que favorecían a Héctor, como eran los dictámenes que ya son públicamente conocidos, y están pendientes esas resoluciones, por lo que espero que en tres semanas podríamos conocer qué pasó con ellas, y esa sería una ventana de oportunidad para la excarcelación de mi cliente”, explicó el abogado, acotando que “no forzosamente Héctor Parra saldrá acusado de este proceso que se sigue todavía en el plano investigatorio, y no forzosamente habrá juicio”.

“GINNY HOFFMAN NO HA APORTADO GRANDES ELEMENTOS”

José Luis Guerrero fue enfático en decir que Parra pudiera pasar Navidad en su casa, pues “es probable que recobre su libertad muy pronto”. Sin embargo, el abogado insiste que hay una “mano negra” que entorpece el procedimiento: “Debo decirlo con toda claridad, por supuesto que aquí hay un trabajo irregular por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, desde el ocultamiento de evidencias, a esto último que te comenté sobre la solicitud de un pronunciamiento de un perito y no se hizo completamente. Entonces, sí vemos un trabajo aletargado, con interés de retrasar y de mantener a Héctor lo más que se pueda dentro del penal. La acusación es muy endeble, quizás hasta contradictoria por parte de la autoridad; hay actuaciones que le favorecen, dictámenes que le favorecen a mi defendido, por eso es un trabajo deficiente”.

La actriz Ginny Hoffman acudió a la audiencia del pasado jueves y no se opuso a la ampliación del término, “ella realmente no ha aportado grandes elementos, o sea, no son suficientes, y si fuéramos a juicio podríamos sortearlo, pero no nos adelantemos, porque ni siquiera hay acusación. Hemos encontrado muchas contradicciones, y el testimonio de gente que convivió con Héctor y con su hija en la etapa que ella señala fue violentada, y que, por supuesto, la narratoria es totalmente opuesta. Hay gente que se ha acercado de manera desinteresada, voluntaria; no son dos o tres personas, son varias, y hemos tenido que ser selectivos con los testimonios que nos han venido a ofrecer en la oficina”.

