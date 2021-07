Héctor 'N' tras un mes en prisión: "Jamás creí que la traición viniera de mi propia sangre"

Después de ser vinculado a proceso por el presunto delito de abuso contra su propia hija, Héctor 'N' pudo comunicarse con el exterior y confesar lo que ha padecido en prisión.

El actor ya lleva un mes privado de su libertad mientras avanza la investigación en su contra, luego de que su hija Alexa Parra lo denunciara por presuntamente abusar de ella cuando era menor de edad.

Héctor respondió un cuestionario que le envió 'Ventaneando' a través de su abogado, por lo que así lograron obtener algunas declaraciones entre las que destacan un mensaje a su hija:

"En tus manos está, hija mía, acabar con esta farsa en la que perdemos todos. Te suplico busques en tu corazón honestidad, fuerza y valores morales, que estoy seguro hay dentro de ti. Te he amado, te amo y te perdono.

"Clamo justa justicia. Ya basta de querer defender lo INDEFENDIBLE", escribió Héctor 'N'.

En un mes tras las rejas, mientras se resuelve su situación jurídica, Héctor enfermó: "Ansiedad, dolores de cabeza, contracturas por estrés, diarreas, insomnio. Un resfriado por enfriamiento que hasta ahora no termina de desaparecer. Bajas de presión. Se me ha atendido en tiempo y forma. De igual manera me apoyan en psiquiatría".

"Jamás, ni en las peores pesadillas, imaginamos algo así, algo tan bajo, mezquino y vil. Jamás creí que la traición viniera de mi propia sangre", dijo sobre la idea de estar en prisión bajo estas circunstancias.

Dijo que su hija Daniela, quien lo defiende a capa y espada, es "la mejor medicina aquí dentro. Ella es mi ancla, mi fortaleza. Por ella ehe estado, estoy y estaré de pie".

Sobre el presunto tráfico de influencias por la presencia de Sergio Mayer al ayudar a Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra, Héctor 'N' resolvió:

"Al sr. Sergio Mayer le deseo, sin afán de entrometerme en asuntos personales que obviamente desconozco, que espero nunca pise la cárcel, ni por un dolo día, de los 31 que yo llevo aquí. Ya que para ello se requiere valor, temple, garra, tener los pies firmes bien enraizados a la tierra, la frente muy en alto y no tener que bajar la mirada ante nada ni ante nadie. Y menos por calumnias tan burdas, bajas y viles. Se necesita ser hombre de una sola pieza. Mis respetos para usted, señor, Sergio Mayer".

