Héctor 'N', desde la cárcel, manda este mensaje a su hija y a Sergio Mayer

"El jefe actor", como conocen a Héctor 'N' dentro del reclusorio, envió un mensaje vía telefónica sobre si situación, luego de casi dos meses de estar privado de su libertad, acusado de abuso por su propia hija.

A través de una llamada telefónica con su hija Daniela Parra, quien lo ha apoyado desde el primer instante de las acusaciones de Alexa Parra, Héctor pudo hablar con los medios de comunicación.

Le mandó mensaje a su hija Alexa: "Que se toque el corazón, yo sé que es una niña buena, yo sé que está, como lo he dicho siempre, está manipulada, yo sé que está sufriendo le digo que de verdad la amo, la quiero, la perdono; son años de manipulaciones y la están utilizando. Ella sabe que tenemos recuerdos muy bonitos, que fuimos una familia".

Asimismo, Héctor le dedicó unas palabras a Sergio Mayer: "Que de verdad antes de subirse a un barco, primero investigue el curso del barco, de dónde viene, que se dé cuenta del entorno, de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está sucediendo porque hay antecedentes. Todo esto está fraguado desde hace años".

"Como lo he dicho, todo esto está fraguado desde hace años, y el señor Mayer en ese afán de quedar, como lo dijo una vez, ‘yo tengo la obligación’, no señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, ok, podemos denunciar cuando nos consta”, insistió Héctor.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!