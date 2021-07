Héctor Holten acusado de abuso: "Se justificó diciendo que mi hija de 8 años lo provocaba"

Luego de que se diera a conocer que existe una denuncia penal por abuso sexual en contra del actor Héctor Holten, de 54 años, conocido por su personaje de Carlos Salinas de Gortari en la serie El Chapo, Alejandra del Valle Holten, sobrina de Héctor y madre de la víctima (la cual es menor de edad), reveló en entrevista con TVyNovelas que su madre, sus tías e incluso el mismo actor sufrieron distintos tipos de abusos.

Además, nos confesó que, a raíz de las acusaciones que realizó en la fiscalía del Estado de México, su familia ha tratado de encubrir el caso de su hija, por lo que se distanció de ellos.

¿Cómo te enteraste de los abusos? "Ella no me entregaba sus calificaciones, entonces fui a la escuela, me dijeron que eran muy bajas y la confronté en la casa; le confesé que yo sufrí abuso sexual por parte del novio de mi mamá cuando más o menos tenía su edad, y mi mamá no hizo nada, y fue cuando ella se quedó en shock y me dijo: “¡A mí también me pasó!”.

¿Fue la única experiencia que viviste con las parejas de tu mamá? "Sí, fue la única, no se volvió a repetir, pero no fue una ocasión, fueron muchas veces; nunca llegó a una violación, pero sí es algo que te marca, pero más allá del abuso, lo que en realidad marca es que no te crean, eso es lo más doloroso para las víctimas, que no se haga nada al respecto.

¿Sabes si hay más personas que hayan sido víctimas de Héctor? "No, dentro de mi familia él nos cuidaba de chiquitas, esa fue la justificación que dieron en mi familia (para no creernos); tengo muchas ganas de que escuchen lo que pasó y de la descendencia tan enferma que tenemos. Él también fue víctima de abuso sexual, mis tías, mi mamá, y todo se ha gestado dentro de la familia; el perpetrador siempre está en la familia.

¿Fue el padre de ellos quien cometió el abuso? "No, fue su tío también, era hermano de mi abuela; él ya falleció, pero sí es muy conocido que él hacía eso y lo justificaban porque tenía algunos desórdenes psicológicos.

¿Tus tíos eran menores de edad cuando esto sucedió? "Sí, todos eran menores de edad, hay como un tipo de conducta, no sé si se le pueda catalogar de pederasta, pero siempre fue hacia niños.

¿Desde cuándo comenzaron los abusos que denunciaste ante la fiscalía? "A partir de que ella tiene ocho años; todos los hechos fueron en vacaciones, en playas. En la denuncia se hace mención que no es un evento aislado, y el hecho de que mi hija y yo denunciamos fueron tocamientos ocurridos el 1 de enero de 2017; apenas en mayo de este año fue que se le hizo una formulación de imputación. Él tiene tres meses para contestar la acusación con la que, de hacerse efectiva, le darían entre ocho y 15 años de prisión.

¿En dónde se cometieron los actos? "Fueron diversos, Guerrero, Cozumel, Ixtapa; de hecho, este es del que más recuerdos tiene o el más traumatizante para mi hija, porque ella se quedó encerrada con él mucho tiempo en una habitación. Hay otra ocasión que mi hija no recuerda, pero fue el propio Héctor que me hizo del conocimiento de lo que pasaba porque él en mayo de 2018 acudió a mi casa con su hermana, mi mamá, y otra de sus sobrinas.

¿Pudiste grabarlo cuando te realizó esta confesión? "No, en un primer momento yo lo que quería saber era qué estaba sucediendo, pero fue enfrente de mi familia; él se quiso justificar diciendo que lo hizo porque mi hija, de ocho años, lo provocaba.

¿Cómo reaccionó tu familia ante la confesión? "Mi mamá me dijo: “Hay dos maneras de vivir el abuso sexual, una es que te sientas víctima, y la otra es que te sientas halagada”, me dijo que cuando a ella le hicieron este tipo de cosas, que ella lo disfrutaba, y que entonces probablemente mi hija también sentía lo mismo. Otra de mis primas es antropóloga, y me dijo que este tipo de conductas se hace en muchas tribus como en África, y que es parte de volverte adulto, tener relaciones con el patriarca de la familia, y que ella no lo veía mal.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!