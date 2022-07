"¡He querido suicidarme!": La cirrosis tiene en la lona a Andrés García pero promete salir adelante

Andrés García está viviendo una etapa complicada: ha sobrevivido al cáncer de próstata y a lesiones que pocos hubieran aguantado; ha tenido casi una docena de huesos rotos, caídas en películas y en su casa, y recientemente fue diagnosticado con cirrosis, pero en su haber sólo se cuentan las conquistas y no las heridas. Para muchas personas es único dentro y fuera de la pantalla, y un verdadero consentido de Dios que ha podido superarlo todo. La semana pasada, un video transmitido en su canal de YouTube encendió las alarmas, pues se puede ver al primer actor de 81 años postrado en cama, con una herida en la frente y visiblemente más débil. Para saber sobre su estado de salud y qué ha pasado con quien él mismo nombra el amor de su vida, Margarita Portillo, TVyNovelas platicó en exclusiva con Andrés García y su esposa.

¿Cómo está, don Andrés? Ya se escucha mucho mejor... Pues eso de que estoy mejor es un decir.

Es difícil que alguien hubiera soportado todo lo que le ha pasado a usted... Eso sí, me ha pasado de todo y he sobrevivido a muchas cosas; ojalá siga siendo el consentido de Dios, a ver si no se le acabó la paciencia. La verdad, sí me he sentido muy mal, pensé que no la contaba

¿Qué le dicen sus fans? Eso siempre me da ánimos e ilusión, porque mucha gente me manda mensajes, me dice cosas muy bonitas, y al menos eso me hace sentir querido y puede ayudar a que me recupere; la semana pasada sí estaba yo muy mal, y poco a poco las palabras de la gente hacen que me recupere. Por ahora tengo que ver cómo reacciona mi cuerpo con las medicinas que me están dando.

Algunas personas estaban preocupadas porque pensaron que se suicidaría... Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme matando cabr…, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos.

Cuando hay enfermedad, uno se da cuenta de los verdaderos amigos, ¿no? Sí me pasó, sobre todo con la mujer de mi vida. Yo honestamente no me había dado cuenta del amor que me tiene Margarita y del que yo le tengo. Hemos estado juntos mucho tiempo, y agradezco que esté conmigo.

¿Sus hijos lo han procurado? Mi hijo Andresito está en Miami, en una tienda muy elegante, y entiendo que son muy estrictos y no dan permisos, por eso él no puede venir; Leonardo me habla seguido y quiere que esté unos días con él en Las Brisas con unos amigos.

¿Con su hija ya arregló las cosas? ¿Cuál hija?

Con Andrea... Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe. Se escucha muy enojado... Pues cómo no, es una persona mala, se metió con gente de mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pend...

¿Qué inventó? Que yo la había violado desde chiquita.

¡¿Cómo crees?! Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pend…, por eso, para mí ella ni siquiera existe. ¿Con Palazuelos ya todo bien? No, desgraciadamente a Roberto lo conozco desde que era un niño y no me interesa siquiera hablar del tema, que sea feliz y que Dios lo bendiga.