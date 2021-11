"He estado muy asustada": Alessandra Rosaldo así reveló que ha tenido problemas de salud

Durante una charla con Karla Díaz en su programa 'Pinky Promise' de YouTube, Alessandra Rosaldo se abrió de capa y confesó que durante el último año ha tenido problemas de salud que la llevan de la preocupación al hartazgo.

Con lágrimas, la cantante de Sentidos Opuestos confesó: "Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor".

Incluso detalló: "Todos estos primeros meses del 2021, híjole, susto tras susto, entonces ha sido muy fuerte, pero estoy bien. Es que bendito Dios siempre he gozado de salud perfecta y siempre me he sentido bien y cuando de repente te empiezas a sentir mal, muy mal, pues te asustas”.

Eso sí, dice que no hay de qué preocuparse más allá: "Afortunadamente no tengo nada grave pero he vivido muchos meses muy fuertes, de angustia y preocupación. Y también de hartazgo. Pasas del 'ay, cabrón, esto no lo había sentido', al susto, al acostumbrarse a vivir así, y otra vez. Pero no manches, es horrible".

"Estoy bien, estoy checándome", sentenció Alessandra, pero reflexionó que no solo es físico, sino una mezcla de situaciones.

"Yo creo que mi caso es un revoltijo de cosas, es físico, absolutamente físico, pero también es emocional, pero también es la etapa de vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, obviamente. Es un revoltijo de muchas cosas y se me juntó la bola y entonces no ha estado nada bonito. Estoy consciente de que es un proceso”.

