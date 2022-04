"Hay días buenos, malos, ha sido difícil": Raúl Araiza tras su truene con Margarita Vega

Han pasado casi dos meses desde que Raúl Araiza confirmó la noticia de su rompimiento con la actriz colombiana Margarita Vega, con quien, desafortunadamente, la relación no prosperó a pesar de que se veían muy felices. Se dijo que la diferencia de edad fue una de las razones principales del truene, pero en exclusiva para TVyNovelas, el conductor del programa Hoy se sinceró y nos confesó lo que en realidad sucedió; además, nos contó lo dolido que lo dejó la ruptura, por lo que se está recuperando poco a poco, apoyado en su círculo de amigos, familia y gente querida, pero lo mejor es que está en paz, tranquilo, disfrutando de su tiempo y su soltería.

¡Otra vez soltero! ¿Cómo va tu duelo? Sí, ya pasó más de un mes y me he ido recuperando poco a poco, pero no dejo de querer y de agradecer; hay días buenos, malos, pero es parte del proceso, sobre todo porque ya no hubo comunicación, entonces, ha sido difícil.

¿Cómo quedaron las cosas? Bien, siempre voy a estar para ella y se lo escribí, lo que pasa es que luego, creo, no entienden que todo es público; yo no pedí que los medios me hablaran cuando ella y yo terminamos, lo que pasa es que ella subió una historia (a Instagram) donde le decían: “Bienvenida a la soltería”, y por eso me hablaron, porque la siguen, y ya después yo subí otra historia agradeciendo, y pues ya. Y es que, desde el arranque, durante y al final de una relación, todo se vuelve público y no todo el mundo lo entiende.

¿A qué te refieres? ¿Consideras que la fama influyó en el truene? Ella es actriz y sabe, pero creo que se le olvidó lo que es traer el foco encima, o no lo había vivido.

Y tú todo el tiempo traes el foco encima… Sí, todos lo que estamos en Hoy traemos el foco encima todo el tiempo. En fin, creo que todo va sanando poco a poco y yo no me había dado tiempo para estar conmigo, solo, y no solo de pobrecito, sino de disfrutar mi espacio, mi lugar… De hecho, me fui a Acapulco solo y la pasé muy bien.

Entonces, ¿te estás dando tiempo para ti? Sí, y estoy en el mejor momento de mi vida, con mi familia, con la chamba, con los medios, sano, me siento bien física y espiritualmente.

¿Aún no estás preparado para volverte a enamorar? Estoy en un momento de estar en paz, y no porque sea una molestia conocer a alguien, pero yo quise mucho y quiero a Mara, y me costaría muchísimo trabajo, ahorita, reencontrar una relación y volver a responsabilizarme. Creo que hay que sanar poco a poco, la resiliencia es así, curar las heridas y cicatrizar de la manera adecuada.

¿Cabe todavía la posibilidad de una reconciliación? A veces esas son las ventajas de que no te hablen, porque ya no recaes (risas).

¿Es verdad que la diferencia de edad al final pesó? No, la edad nunca, pero sí lo vivido. Es decir, si traemos el mismo lenguaje, es más factible que cada quien haya vivido su historia y que vivamos juntos una nueva, pero es más difícil cuando yo ya viví mi historia y la otra parte no. Y yo, por ejemplo, todavía no quería vivir en pareja porque ya viví 24 años con alguien, pero la comprendo, ahí fue donde se nos atoró un poco el tema, pero de verdad, creo que ella es de las mujeres más encantadoras, educadas y alegres que he conocido en mi vida, por eso me sigue doliendo.

Nuevamente eres uno de los solteros más cotizados del medio… (Risas). Saben que mi actitud nunca ha sido por ahí, nunca me he sentido así, y la verdad, yo no salgo si no es a cenar; lo que sí he hecho es ver a mis amigos, me la vivo con Paul Stanley y Joely, dicen que soy su hijo que adoptaron en África (risas). Salgo con mis hijas, y mi relación con Fernanda (su exesposa) es de poca mad...

En una de esas terminas regresando con Fer… No, ella también tiene una relación y eso me da mucho gusto, la aconsejo y todo, y ella también a mí, es como si fuera mi alma gemela, porque si algo dice la Biblia es que hay que ser agradecido con quien te ayuda, y con ella me forjé, sin ella yo no estaría donde estoy, y eso se llama agradecimiento.