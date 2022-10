Hallan posibles restos de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel

El misterio que desde el 18 de agosto de 1986 envuelve el paradero de la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, parece estar por resolverse. En febrero pasado, trascendió que Alejandro Basteri, hermano del cantante, comentó a gente cercana haber dado con el paradero de su madre: una fosa común en España.

De buena fuente, la semana pasada nos enteramos que es enorme la posibilidad de que sus restos se encuentran en una ciudad española; esto porque El Sol y sus hermanos tendrán que someterse a pruebas de ADN para certificar la autenticidad del parentesco. De coincidir los resultados, se cerraría el capítulo más doloroso de sus vidas, pues desde hace 36 años los también hijos de Luisito Rey desconocen su destino.

Luis Miguel y su familia

La desaparición de la italiana es el más grande pesar en la vida del cantante, y al paso de los años, ha recobrado actualidad en distintos momentos. Durante estas casi cuatro décadas se han especulado infinidad de versiones: las más optimistas, que se encuentra en Italia internada por una enfermedad mental o que vaga como indigente en Argentina, lo que finalmente se desmintió. Las más pesimistas: que falleció en circunstancias trágicas con la presunta participación de Luisito Rey. De estas últimas, ninguna está plenamente comprobada, pero biógrafos del cantante y la misma bioserie que Luis Miguel produjo constatan la violencia verbal, física y sicológica que su pareja ejercía en toda su familia, y de las golpizas que llegó a propinarle a Marcela. Las conclusiones de un asesinato no resultan lejanas.

SE REUNIÓ POR ÚLTIMA VEZ CON LUIS REY EN MADRID

La misma serie deja entrever que Luisito Rey se encargó de distanciar a Marcela de Luis Miguel y Alejandro, sus dos primeros hijos, antes de su desaparición, no dejándolos hablar con ella. Basteri viajó a su natal Italia con su hijo menor Sergio, y cuando Micky y alex preguntaban por ella, su padre les decía que Marcela no quería hablar con ellos, porque se había ido con otro hombre. A la par de esta versión, se dice que a estas alturas Luisito Rey estaba despechado luego de que su mujer le confesara que su hijo pequeño no era suyo; se especula que era de Arturo “El Negro” Durazo Moreno, con quien se relacionó a petición de su propio esposo.

Justo a raíz de eso cundieron testimonios de personas que reconfirman que Luisito Rey estuvo implicado en la desaparición que, tras consumarse en algún lugar de España, como indican varias versiones, marcó para siempre la vida del Sol. Una de las más creíbles asegura que la última pelea entre la pareja se debió a un desfalco de 20 millones de dólares que él hizo a su hijo, suscribiendo la cantidad a nombre de Marcela Basteri en una cuenta de Suiza. Ella se fue a Italia con su familia, y tiempo después Luisito Rey le pidió reunirse con él en Madrid. Según declaraciones de una tía, Marcela tenía miedo porque él le haría firmar documentos para cederle esa cantidad y otras propiedades. Fue lo último que se supo de ella.

Luisito Rey pidió al “Negro” Durazo desaparecerla

El más escandaloso de los testimonios que sobre el tema existen es el de Andrés García, quien en 2018, ante los micrófonos del programa de radio Todo para la mujer, reveló que el intérprete español pidió al ex Jefe de la Policía capitalina desaparecer a Marcela. Y se lo dijo el célebre exfuncionario. El mismo cantante se lo había pedido al actor, pero am- bos se negaron.

Foto: Archivo/TVyNovelas

“El Negro me dijo: ‘Oye, Luisito me está pidiendo que haga eso’. Le dije. ‘¡Eso es una barbaridad. No puedes hacer eso!’”. De hecho, asegura que también se lo contó a Luismi, quien decepcionado le respondió: “‘¡Qué vergüenza me hace pasar mi padre!’. Considero que Marcela se separó de Luisito Rey por sus malos tratos, harta de tantas injusticias que él le hacía (…). Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté. Era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo”.

Trascendió que el ex Jefe de la Policía de la Ciudad de México fue presentado con los padres de Luis Miguel a través de Andrés García. En la serie que Luis Miguel patrocinó de sí mismo se reconfirma que el funcionario logró que el artista cantara en la boda de la hija del presidente José López Portillo (1976- 1982). A cambio, Luisito Rey le concedió sexualmente a su esposa, sin que ella lo supiera. Se especula también que en agosto de 1986, Marcela acompañó a Luisito Rey a un evento privado en el que hubo drogas, alcohol y sexo. Sumida en depresión se drogó, bebió, se metió a nadar y se ahogó. La misma versión asegura que su pareja se encargó de esconder el cuerpo.

