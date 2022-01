¡Habrá boda! Marie Claire Harp dice 'sí' a José Manuel Figueroa

Los chismes y las especulaciones no tuvieron compasión con Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa, pues el pasado diciembre algunos columnistas afirmaron que el cantante había dejado a la conductora venezolana y que, incluso, ya estaba saliendo con la actriz Candela Márquez. Sin embargo, es la misma novia del hijo de Joan Sebastian quien desmiente a través de TVyNovelas los rumores que quedaron a un lado luego de que la madre del intérprete viniera a México a conocerla.

Ahora que conociste a tu suegra, ¿ya te dio el visto bueno? Por supuesto. Ustedes saben que uno también hace su mayor esfuerzo para que la otra persona se lleve una grata impresión. Es que además se lo merece porque es un sol, todas las atenciones o lo que yo pude transmitirle fue sincero, ya que eso fue lo que ella me transmitió a mí.

Tu relación con José Manuel parece estar sólida luego de que en diciembre circularan rumores de que ya no estaban juntos… Bueno, recuerden que nuestra relación comenzó muy contrariada, casi en tribunales, con pleitos y aclaraciones, entonces, siempre surgen este tipo de rumores. De hecho, salió hace poco que él y yo habíamos terminado, que por eso yo me fui a Venezuela, pero no es cierto, todo está perfectamente bien, todo está en calma, como tiene que ser, y los demás problemas que han existido, ya la justicia se está encargando.

José Manuel dijo para el programa Hoy que ya quiere casarse, ¿te lo ha propuesto? Yo ya le he cantado la canción de Jennifer Lopez (El anillo pa’ cuándo) varias veces (risas), espero que capte el mensaje. En realidad, sí se ha hablado de eso, se han hecho planes a futuro, pero ustedes saben que quien propone es el hombre y la mujer dispone, entonces, hay que esperar que el hombre se decida y afloje la roca.

¿Eso te genera ilusión? Claro, yo ya voy para 30 años, tengo 28, y siempre me visualicé casada a esta edad porque quiero formar una familia joven, sin tener que esperar tanto.

¿Quieres la casita, los hijos y las mascotas? Sí, yo tengo muchos perros, ya por ahí comenzamos (risas). Por lo menos ya arrancamos con algo, porque sí me veo estable, casada, con hijos, en mi casa, tranquila, con los valores que me inculcaron a mí y que llevo presentes durante toda la vida. Eso es lo que le quiero transmitir a mis hijos, y él también. Yo creo que si él no quisiera, pues voltearía a otro lugar, porque no perdería el tiempo aquí.

¿Sientes que es el hombre indicado? Mi corazón, en este momento, sí me lo dice. El destino me dirá si me equivoqué o no. Cada quien tiene que vivir su historia desde su perspectiva, desde lo que creó cada persona. Por eso pienso que a medida que vaya pasando el tiempo me dé la razón, porque el corazón ya está cien por ciento de su lado.

En caso de que hubiera boda, ¿sería en Venezuela o en México? Eso ya lo hemos hablado, y creo que serían dos bodas, una en México y otra en Venezuela, allá tendría que ser el bodorrio del año, porque, además, tiene muchas expectativas.

¿No te dan temor los rumores sobre el pasado de José Manuel o lo que pudo haber sucedido antes con otras parejas? Mi mamá siempre me ha inculcado el tema de no juzgar a las personas por algo que hicieron, por su pasado, por los señalamientos o por lo que digan. Yo vengo de una casa de segundas oportunidades, donde no se le cierra el destino a alguien porque existan rumores. Yo vivo desde mi historia, y al momento que me sienta ultrajada o violentada, de cualquier manera, ya sé cómo actuar, sencillamente me voy, me alejo y ya, porque no soy una persona masoquista. Al contrario, soy una mujer a la que le encanta que la amen, que la quieran, que la adoren, y eso es lo único que José Manuel me ha ofrecido. Nunca he visto en él algún tipo de actitudes malévolas ni nada por el estilo. Más bien, todo ha sido muy diferente, y lamento mucho las historias que quizás hayan vivido otras personas.

