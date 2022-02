Hablemos de sexo... Efraín Berry pregunta ¿La masturbación constante causa eyaculación precoz?

ADVERTENCIA: Este texto tiene contenido que un adulto puede discernir. Se recomienda discreción y que niños y adolescentes puedan verlo en compañía de sus padres o tutores.



En torno a la sexualidad, en muchas ocasiones por miedo, timidez o vergüenza preferimos quedarnos con la duda en lugar de investigar. Esta vez, sin embargo, algunos famosos nos ayudan a despojar de ese halo pecaminoso a este tema, y nos manifiestan algunas interrogantes para que dos expertas orientadoras sexuales, Alessia Di Bari y Edelmira Cárdenas, nos respondan de manera científica.

PREGUNTA: EFRAÍN BERRY

RESPONDE: EDELMIRA CÁRDENAS

¿La masturbación constante causa eyaculación precoz? No es la constancia, sino la mala praxis, la manera en que lo haces. Si la practicas de manera ansiosa, compulsiva, rápida y con el único objetivo de tener un orgasmo, por supuesto que provocas eyaculación precoz. La masturbación es totalmente deleitable, degustable, mientras no la hagas con prisa, pero tú puedes masturbarte todos los días y a cualquier hora.

¿Es cierto que las mujeres más jóvenes son quienes tienen más orgasmos? No, no es cierto. Una vez más, la sexualidad siempre la quieren relacionar con la juventud, con un cuerpo voluptuoso. ¿Qué ves en los comerciales y en la pornografía? Chicas jóvenes con cuerpos y caras bonitas, entonces, inmediatamente quiero comparar la juventud con la vitalidad, y no tiene nada que ver. Los orgasmos los trabajas en la medida que maduras, conoces y aprendes tu propio cuerpo.

