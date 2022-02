Hablemos de sexo | Pedro Prieto pregunta: ¿Hasta qué mes es recomendable el sexo durante el embarazo?

ADVERTENCIA: Este texto tiene contenido que un adulto puede discernir. Se recomienda discreción y que niños y adolescentes puedan verlo en compañía de sus padres o tutores.

En torno a la sexualidad, en muchas ocasiones por miedo, timidez o vergüenza preferimos quedarnos con la duda en lugar de investigar. Esta vez, sin embargo, algunos famosos nos ayudan a despojar de ese halo pecaminoso a este tema, y nos manifiestan algunas interrogantes para que dos expertas orientadoras sexuales, Alessia Di Bari y Edelmira Cárdenas, nos respondan de manera científica.

PREGUNTA: PEDRO PRIETO ------ RESPONDE: EDELMIRA CÁRDENAS

¿Hasta qué mes es recomendable practicar el sexo durante el embarazo? Hasta parir. La práctica de la sexualidad en el embarazo es sumamente importante porque, aun cuando se transforma su cuerpo, la mujer se sigue sintiendo deseada. Además, después del segundo trimestre de su embarazo, la parte baja del piso pélvico se llena más de sangre, lo cual genera más orgasmos a la mujer, así que ella puede tener actividad sexual hasta el momento en que va a parir. Es más, si tiene orgasmos, en la placenta al bebé le llegan las endorfinas, que es la sustancia de la felicidad, y para él es como un shot, como si fuera una droga de felicidad que lo hace sentir contento.

Para que no sufran ni les duela, ¿qué posición es aconsejable para las mujeres embarazadas? Depende mucho del embarazo de la mujer, de su estado físico, sin embargo, la que yo más recomiendo es la posición de la cucharita.

PEDRO PRIETO SE CONVERTIRÁ EN PAPÁ MUY PRONTO

El pasado 11 de diciembre, Pedro Prieto y su novia, la modelo Titi Jaques, dieron a conocer que esperaban a su primer hijo. En exclusiva, TVyNovelas platicó con el actor sobre esta bella noticia que ha cambiado su vida y que lo tiene tan contento.

“¡Es una locura! Uno siempre se imagina cómo va a ser ese momento, piensas: ‘¿qué cara va a tener la mamá de tus hijos?’, y yo, que soy una persona muy familiar, siempre había tenido en mente eso de ser papá, así que estoy feliz, los dos estamos muy emocionados”, nos dijo quien también fuera conductor del programa Hoy.

¡Te convertirás en papá este 2022! Sí, ¡es una locura! ¡Seré papá! Uno siempre se imagina cómo va a ser ese momento, piensas: "¿Qué cara va a tener la mamá de tus hijos?", y yo, que soy una persona muy familiar, siempre había tenido en mente eso de ser papá, así que estoy feliz, los dos estamos muy emocionados, me llevo muy bien con ella (Titi Jaques) y ya lo habíamos hablado. La verdad, uno sabe cuando llega la persona adecuada a tu vida, y siempre me lo decía mi mamá, que me iba a dar cuenta cuando llegara el amor verdadero.

Entonces, ¿ya lo habían platicado? ¿No les cayó de sorpresa? Para nada. Somos adultos y sabemos qué pasa si no te cuidas, teníamos claro que si sucedía no íbamos a evitarlo, entonces, de alguna forma puedo decir que sí estaba planeado, por eso no tomamos anticonceptivos, sabíamos que había una relación sólida.

¿Cómo te dio la noticia? Fue bien curioso, en una cena mi suegra me dijo que le había notado a su hija un brillo diferente y me preguntó: “¿No será que está embarazada?”. Al día siguiente me fui a trabajar a la obra de teatro; mi suegra y mi novia fueron y llevaban una bolsita y unos zapatitos con el mensaje: “Papi, te quiero conocer”, y la prueba de tres semanas de que efectivamente estaba embarazada.

