Habla mujer que Remmy Valenzuela supuestamente golpeó "hasta que se cansó"

El cantante Remmy Valenzuela es señalado por presuntamente haber golpeado brutalmente a su primo Carlos y a su novia Katy, quien relató su versión de los hechos.

La joven acudió con golpes y moretones en varias partes de su cuerpo a la Fiscalía de Sinaloa, donde ya ratificó su denuncia contra Remigio Valenzuela, alias Remmy, a quien se le imputa el delito de lesiones dolosas.

En entrevista con el matutino 'Hoy día' de Telemundo, Katy relató que se encontraba con su novio en una recámara del rancho de Remmy Valenzuela viendo televisión, cuando lo escucharon llegar.

"Por miedo me metí al baño, escucho a una persona en el cuarto y era este señor, Remmy Valenzuela, me agarra por el cabello y me saca así, me empieza a estrellar contra lo que se le atraviesa.

"Me bajó a rastras de la segunda planta casi tirándome por las escaleras, en todo momento me estaba golpeando y a mi novio también lo golpeó", señaló a Remmy.

"Me lleva a la cochera, hace que me hinque, me empieza a amarrar con un cable y me empieza a ahorcar, a estrangular, y me dice que cómo era de igualada, que cómo me atrevía a entrar ahí".

Solo el cansancio lo detuvo: "Le pidió a su ayudante que buscara alambres para amarrarme, con el cable me empieza a golpear la espalda, yo le pedía que pare y perdón, pero no me escucha, y me da patadas en la espalda, y nunca hizo caso hasta que se cansó de golpearme".

"Me amenazó con desnudarme y aventarme a la calle, amenazó con matarme", dijo la joven, quien busca justicia.

"Quiero estar segura y que mi familia esté segura. Por eso quiero la demanda que corresponde para sentirme más protegida y puedan agarrar a ese señor".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!