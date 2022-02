Habla el actor que se disfrazó de sacerdote en la 'boda' de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Aunque ya pasaron 30 años desde la boda "falsa", el tema sigue ardiendo luego de que Eugenio Derbez contó su versión de la historia para desenmascarar de una vez por todas a su ex, Victoria Ruffo, al decir que nunca la engañó y que ella sabía que era "una fiesta de disfraces tipo boda".

En la celebración hubo varios invitados, entre ellos el actor Marcial Casale, quien fungió como sacerdote en la supuesta ceremonia religiosa. Así que cuando la prensa le preguntó al respecto, el actor le dio la razón a Derbez.

"Eugenio dijo 'quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria', yo no sé si ella sabía o no sabía, pero es más que obvio si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con 'masking tape' en un lugar no certificado no sirve para casarse por la iglesia, eso lo tenemos claro".

Explicó que sí se vistió de sacerdote pero que no hubo elementos sagrados utilizados en una misa católica. "No hubo hostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas prematrimoniales […] ¿Si hubiera querido engañar creen que lo iba a hacer así? Yo creo que no. No fue un engaño, no hubo lo que es una ceremonia, no nos hagamos al cuento".

Incluso rechazó haber "actuado" a cambio de dinero. "Cómo crees que me van a pagar si yo soy amigo de Eugenio […] Éramos muy amigos en esa época, junto con Luis Ernesto Cano y realmente salió una cosa de cuates, de actores que van empezando, nada más".

Y reiteró en entrevista con la periodista Berenice Ortiz: "Yo nunca en mi vida me prestaría a hacer una farsa de ese tipo porque yo soy católico, llevo casi 30 años de casado con mi esposa, tengo dos hijos y están educados en la religión […] Para mí no fue un engaño, no me pagaron, jamás me prestaría a eso, soy un actor íntegro".

Recordemos que Eugenio Derbez contó su versión en entrevista con Yordi Rosado. Relató que después de una ruptura intentaron resolver su vida en pareja, por lo que se fueron a vivir juntos. "Me dice: '¿Qué le vamos a decir a la prensa?'... Pues vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar, y no tenemos, cuando nos pidan el acta de matrimonio, ahí está, no te la voy a enseñar. Vamos a decir que nos casamos y punto. Si acaso nos compramos unos anillos’…”, contó Eugenio.

Así que surgió la idea de hacer "una fiesta de disfraces tipo boda" con conocimiento de Victoria y su familia. De comer hubo hamburguesas y pizzas, y hasta un vestido de novia que alguien prestó.

"La mando citar, le hago la sorpresa… Salimos al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial, llega esta mujer y ve a todos sus amigos…”, recordó Derbez, al asegurar que Victoria se puso el vestido de novia y se pusieron anillos como si estuvieran casados. Pero luego vino lo peor. “Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, que el abogado le ha de haber dicho: ‘¿Cuándo se divorciaron? Porque yo leí que se casaron… Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó’… Entonces cuando me llega a mí esta noticia yo no lo podía creer. Yo dije: ‘¿Quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a… Victoria Ruffo?... ¿Por qué los medios no investigan un poquito más?... Era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos… y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa…".

Eugenio Derbez ha insistido por años en su versión de los hechos, sobre que Victoria Ruffo sí sabía que era una fiesta, "que ella utilizó para quitarme al niño, con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado".



