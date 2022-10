Gustavo A. Infante y Jorge Carbajal le responden a Verónica Castro tras exigir disculpas

Después de que Verónica Castro fue señalada por tener conversaciones inapropiadas con fans menores de edad, la actriz exigió una disculpa de parte de Jorge Carbajal -quien dijo la información- y Gustavo Adolfo Infante -que hizo eco de la noticia-.

Verónica Castro dijo que se alejaría de Twitter hasta que aquello ocurriera y la tarde de este 6 de octubre, Gustavo Adolfo Infante respondió en su programa 'De primera mano'.

"Verónica: Desde que salió a la luz esta información, yo te he defendido. Apelando que sin pruebas no se puede difamar, no se puede lanzar una acusación de esta naturaleza contra una señora, una actriz, una estrella, una figura representativa a nivel mundial. Un rostro conocido en el mundo".

"El día de ayer, dice Verónica que por culpa de Jorge Carbajal y mía no va a regresar a Twitter", dijo Gustavo antes de recordar lo que dijo un día antes en su programa.

Recalcó: "Fue una defensa al hecho de que no se puede tener esta difamación de esta naturaleza sin pruebas. Es injusta la apreciación donde me incluyes a mí junto al fulano este que sí ha dicho cosas espantosas".

"Está totalmente infundado lo que este señor dice".

JORGE CARBAJAL TAMBIÉN RESPONDIÓ.

En su programa 'En Shock' de YouTube, Jorge Carbajal habló por sí mismo y recordó que Verónica lo bloqueó en redes sociales por opinar cuando Yolanda Andrade dio a conocer y confirmó su romance con la presentadora.

Recordó que él fue a Acapulco, como paparazzi, para intentar comprobar el secreto a voces que existía sobre el romance entre Verónica y Yolanda. "Ustedes recordarán ese imágenes", dijo Jorge Carbajal, al mencionar que lo más que logró en esa época "fue tener a una Verónica Castro en traje de baño, y las dos disfrutando en la alberca. En su momento fue nota, y ya, no se pudo comprobar el secreto a voces y rumor de su romance. Años después me enteré que después de que nos habíamos ido del lugar, vinieron los besos. Ahí hubiera sido el escándalo, me hago millonario".

"¿Cuáles faltas de respeto, señora? Dígame cuáles. Le pido a usted que se disculpe, pero con las niñas o la niña", reiteró Jorge. "Yo no tengo nada de qué disculparme con usted. Lo único que hice fue presentar una información, presentar fragmentos de lo que pasaba. Si a usted, señora, se le hace normal que los menores de edad estén platicando con una persona de 70 años por las madrugadas, de lo que sea, muy su rollo. Yo no sé, porque no soy especialista, si eso está bien o está mal. Lo que creo es que no es apropiado conversaciones de esta naturaleza a horas de la madrugada".

"También creo que no está padre hablarles a estas niñas de ciertos temas como el de Gabriel Soto, nosotros tapamos el pene erecto de Gabriel Soto. ¿Ustedes les gustaría que sus hijos platicaran con cualquier adulto de estos temas y sacaran esta foto y la señora o señor de la tercera edad que tendría que poner un alto, le siguiera el juego y todavía dijera 'mándenme el video'? ¿En serio? Yo no sé el fin con el que se hacía, solamente lo expusimos".

