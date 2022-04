Gussy Lau le canta al desamor, ¿ya terminó con Ángela Aguilar?

Después de todo el escándalo que envolvió a Ángela Aguilar por su romance con el compositor Gussy Lay, 15 años mayor que ella, tal parece que todo se derrumbó.

Un nuevo video del señor que enamoró a la joven de 18 años provocó especulaciones, pues Gussy Lau aparece cantándole al desamor. Muchos ya atribuyen ese tema como un reflejo del final de su fugaz romance con Ángela Aguilar.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo”, es una parte de la canción.

El tema será cantado por Hijos de Barrón. También dice: "Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no".

Este video se publicó luego de que José Manuel Figueroa dejó entrever que Ángela Aguilar y Gussy Lau ya habían terminado.

Pepe Aguilar también se refirió al escándalo, y dijo que todo se lo pasaba "por el arco del triunfo", en referencia a que viajó a París con su familia.