¡Guapísima a los 59 años! Laura Flores confesó sin censura la cirugía íntima que se hizo

Este 23 de agosto Laura Flores cumple 59 años de vida y no cabe duda que está en su mejor momento, y no sólo por su regreso a la escena musical con su nuevo sencillo titulado No me lastimes, sino porque sus hijos van muy bien encarrilados en la escuela y, por si fuera poco, luce una cara y un cuerpo envidiable. En exclusiva Laura nos contó cuál es su secreto de la eterna juventud y hasta nos confesó que se hizo una operación muy íntima.

¿Qué te hiciste? ¡Te ves guapísima! Recientemente no me he hecho nada, qué más quisiera, pero todavía sigo pagando mi cirugía de la rodilla (risas). Evidentemente no me hice nada en la cara, es más, ni me he puesto bótox, porque la última vez que me puse no me gustó como me quedó.

Pero sí te cuidas… ¡Claro! Me hago muchos tratamientos en la cara, fui con dos dermatólogos en Colombia, uno me hizo un tratamiento con el que ves el resultado en seis meses, no es invasivo, es como una gimnasia facial, sientes mucho dolor muscular en la cara, pero siento que me ayudó bastante; y también me hice lo del plasma, que es un tratamiento en el que de tu propia sangre sacan el plasma y te lo inyectan en la cara, ahora sí que me apapaché mientras estuve en Colombia trabajando.

¿Y cómo le has hecho para mantener el cuerpazo que tienes? Fíjate que de repente me siento muy aguada, pero es que pasan los años y se te empieza a hacer flacidez, aunque sí estoy delgada.

Y tienes un abdomen muy marcado… Sí, hago muchas abdominales, aún con la pata fregada, me acuesto como Dios me da a entender y le doy a las abdominales, así saco algo de estrés, además ahora también hago yoga.

Entonces, ¿no te operaste? Me hice la abdominoplastía , pero desde que nació Patricio, y eso ya tiene varios años, pero esas cosas no caducan si te cuidas; claro, si te haces una lipo y luego te vas al Oxxo a comerte unos pingüinos, pues no te va a durar el resultado (…) También, cuando me hice la abdominoplastía, me hice una reconstrucción vaginal.

¡Cómo crees! Sí, el doctor me preguntó si quería o no, y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos. La verdad fue muy beneficiosa esa cirugía.

¿La recomiendas? Es una decisión muy personal, es algo que yo no te podría decir, pero lo que yo recomendaría es que hablen con sus parejas y con su ginecólogo.

A veces las mujeres tenemos muchos tabús con respecto a ese tipo de cosas… Sí, pero debes estar muy bien informada sobre lo que quieres hacerte, porque muchas veces te avientas como el borras sin saber, yo no me aventaría a hacerme algo que no esté ya probado algunos años, necesito que haya testimonios que me digan: “me fue bien” o “me fue mal”. Recuerdo, por ejemplo, que hubo un tratamiento que se puso muy de moda, varias mujeres se lo hicieron, incluso un doctor me lo quería hacer, era como un láser para fortalecer las paredes vaginales, ya que éstas se van haciendo delgadas y el acto sexual se puede volver doloroso, pues resulta que dejaron de hacerlo porque el tratamiento dejaba ulceraciones y cicatrices, ¡qué bueno que no me lo hice! y las que se lo hicieron no la pasaron nada bien.

Actualmente, ¿te gustaría operarte algo? Pues lo que sí me quiero operar son los ojos, estoy harta de usar lentes, pero no sé, tengo cita con una especialista en Miami, pero sólo la consulta me va a costar 900 dólares, entonces lo estoy pensando.

Siempre has sido muy transparente en tu vida, ¿consideras que el secreto de la juventud sea precisamente tu buena actitud? Yo creo que sí, yo no podría ser de otra forma, crecí en un entorno en el que todos decimos lo que es, eso sí, sin perder el respeto, pero somos como muy neta todos. Aparte, si yo quisiera echar una mentira, me van a agarrar en la maroma, entonces, para qué me hago.

Al cumplir 59 años, ¿cuál es tu mayor deseo? Ver a mis hijos realizados, que todos terminen su carrera, que sean independientes, exitosos, para mí eso es lo más importante. Patricio ya en dos años se va a la universidad, y Alejandro y Ana Sofía empiezan primero de prepa.

El tiempo pasa rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos podrías ser abuela… Sí, me muero por ser abuela, pero María aún no está lista para ser mamá, es muy joven, tiene 23 años. Cuando llegue el momento voy a ser muy feliz de ser abuela, lo que quiero es tener lucidez para disfrutar a mis nietos, sería una abuela muy despapayosa, los consentiría mucho.