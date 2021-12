Grupo Firme ya tiene un licenciado: Edwin Caz se titula

Edwin Caz, el vocalista del Grupo Firme, sufrió con los maestros de la Universidad Autónoma de Baja California, quienes no le permitían tener privilegios por encima del resto de sus compañeros.

El cantante, sin embargo, no se echó para atrás en su intención de terminar una carrera universitaria.

“Padres esto es por ustedes que sepan que no fallé y que como dice la canción: LO QUE QUIERO LO CONSIGO”, escribió Edwin en su cuenta de Instagram en la que publicó fotografías con su título.

Entre las dedicatorias, Caz dedicó una a sus profesores: “A los maestros que en un principio eran súper sangrones pero después entendieron mi situación y me apoyaron”.

Este año ha sido especialmente vertiginoso para Edwin Caz y el Grupo Firme. Acaban de ganar un Grammy Latino y han estado la mayor parte de 2021 en una gira por ciudades de Estados Unidos principalmente.

El cantante anunció, de hecho, que al terminar el tour se tomará unas largas vacaciones para renovarse emocionalmente y regresar el año próximo con más fuerza.

Por eso resultó especialmente importante para él tener el título universitario en sus manos:

“Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer”.

Con su acostumbrado sentido del humor, Caz también dedicó su título a algunos de sus compañeros universitarios que le ayudaron con los trabajos de equipo.

“El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo,el famosísimo Dream Team”.

