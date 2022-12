Grosero, mujeriego y "bastante despreciable": Así describen a Gerard Piqué

El nombre de Jordi Martin va ligado al de Shakira y Piqué; este paparazzi reveló las primeras imágenes del futbolista con Clara Chía. El fotógrafo con 17 años de carrera ha invertido casi todo el año en cubrir uno de los rompimientos más famosos de nuestros días, y en exclusiva para TVyNovelas nos cuenta todo lo que sabe de Shakira y su separación con el español, a quien así describe...

En una entrevista, alguien cercano a Shakira nos comentó que sus premios estaban en la oficina de Gerard Piqué, ¿es eso cierto? Sí, para atraer a sus clientes, ahí tiene los Grammys de su mujer y algunos otros premios de la cantante; de todas esas maneras la ha utilizado, es por eso que Piqué es para algunos bastante despreciable . Yo llevo en este negocio 17 años, intento no llevarme a mi casa los problemas del trabajo, nunca le cojo manía a ningún personaje, y sé que mi trabajo es molesto, pero con Piqué es algo que te molesta de lleno, es un hombre grosero que tampoco sabe tratar a una mujer.

En México llegó a correr el rumor de que él era gay, entonces... ¿de eso nada? No, nada, Piqué es abiertamente un mujeriego, eso nos queda claro a todo el mundo.

¿Los premios de Shakira serán moneda de cambio en estas negociaciones? No, me imagino que esos se los pedirá Shakira y ya; ha sido una separación que ha costado mucho, es una batalla durísima, porque además Shakira también pesa, y no sólo en España, sino en todo el mundo. Además, hay que hablar en favor de Piqué que ha estado en pro de los niños, porque ellos no hubieran podido viajar a Miami, ya que en España las leyes dicen que los infantes deben estar donde esté su estabilidad, su arraigo familiar y social; honestamente, si Piqué hubiera querido, se hubiera quedado con ellos. Parece que él en todo momento ha actuado de buena fe con el tema de sus hijos.

¿Cómo te diste cuenta de Clara Chía? Las últimas fotos que les tomaste dieron vuelta alrededor del mundo… Sí, es cierto que las fotos que tomé viajaron por todo el mundo. Ellos asistieron a una boda, Clara Chía usaba un vestido que no le beneficiaba, llevaba el pelo encrespado, no pasó por la peluquería, por eso fue criticada a nivel mundial; tiene 23 años, y obviamente no se había dado cuenta del ejército que tiene Shakira. No la pasó nada bien.

“AL MENOS HUBIERA PASADO A LA PELUQUERÍA”

¿Cómo tomaste esa última foto de Clara Chía y Piqué? Con complicaciones, Clara nunca se imaginó que a esa boda donde asistió había un tipo escondido en un bosque; si ella hubiera sabido que todo el mundo vería una foto suya, al menos hubiera pasado a la peluquería.

¿Qué sensación tuviste al tener esa fotografía? Alivio, fue un momento de adrenalina, en esa boda había muchísima seguridad, drones, y si Piqué hubiera imaginado que yo estaba ahí, seguramente me hubiera dado una paliza; hubiera perdido mucho, además de la inversión, porque estuve tres meses comiendo bocadillos para dedicarme en cuerpo y alma a lograr eso. Este verano tuve jornadas invertidas de 16 horas.

¿Crees que dure la relación de ambos? Por lo que veo, Gerard está en otra etapa de su vida, está más tranquilo, ya no le apetece tanto salir de fiesta y, de verdad, le veo enamorado y feliz con esta chica. Al irse Shakira a Miami con los niños, te puedo apostar que Piqué no tardará en convertirse en papá, a él le encantan los niños, y no creo que soporte mucho que sus hijos estén tan lejos.

Cuando Shakira estaba batallando con la salud de su papá, ¿no te dieron ganas de decirle lo que estaba pasando con Piqué? Sí, y así lo hice, pude acercarme a su hermano, Tonino, y le expliqué paso por paso que Piqué había hecho un viaje a Montecarlo del 30 de junio al 6 de julio de 2016… Quizá mi error fue no hacerlo antes, yo no quería romper una familia.

“NO PLANEO SACAR MATERIAL DE SU PAPÁ, SOY UN TIPO CON VALORES”

¿El papá de Shakira cómo está? He hecho material fuertísimo de eso, pero no planeo sacarlo; he visto a Shakira rota, y no sacaría ese material. Se lo he dicho, y soy un tipo con valores también.

¿Por qué se retiró Piqué del futbol? Tuvo que ver esa leyenda respecto a que usaría el nombre de Shakira en la camiseta... Es un retiro forzado, porque ha salido una ley que dice que un deportista no puede hacer negocios, y él es dueño de un equipo de segunda división de Andorra; además, su propia afición le silba, lo ha humillado. Aunque él tuviera ganancias de 30 millones de euros (606 millones de pesos), no se compara con lo que gana con sus negocios, alrededor de 300 millones (seis mil millones de pesos), es una máquina de facturar.

¿Se arregló el tema legal de Shakira en España? No tiene orden de búsqueda o captura y no le quitaron el pasaporte, el bufete de abogados de Shakira es muy bueno. Piqué también tiene un problema grande por la mediación de unos partidos en Arabia Saudita por 24 millones de euros (480 millones de pesos).

¿Qué pasará contigo? ¿Te irás a Miami siguiendo a Shakira? Pues sí, de alguna manera yo ya tenía pensado ir a Miami a trabajar, y creo que será buena idea quedarme aquí, ya he tomado material, justo en el partido de beisbol de sus hijos. Sé que ella quiere estar tranquila, no desea una guerra mediática como en Barcelona, y yo pondré todo de mi parte para no estar en la puerta de su casa.

