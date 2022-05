Grettell Valdez confirma que ya está "divorciada y feliz"

Aunque había preferido mantenerse discreta al respecto, Grettell Valdez no pudo mentirle a su fans cuando le preguntaron si seguía casada con el suizo Leo Clerc.

Y es que desde hace un par de años se notó la ruptura, luego de que él volvió a su país para enfrentar a la justicia por ser acusado de fraude por comercio, falsificación de títulos y lavado de dinero. Se supo que fue sentenciado a 18 meses en prisión.

Así que la actriz, durante una sesión de preguntas y respuestas, contó su estado civil:

“Yo solita me metí en esto, ok. Lo que se ve no se pregunta... Sí, (Estoy) divorciada, feliz, siempre positiva, llena de amor", dijo para confirmar que está soltera.

Sus fans también le preguntaron si se encuentra abierta al amor, por lo que Grettell confesó:

“Yo nunca he dejado de vivir el amor. Yo vivo del amor, todo con amor, vivo enamorada y, por supuesto, si en algún momento aparece nuevamente el amor, ¿por qué no? Y cumple con todo lo que yo quiero y necesito, ¡que viva el amor!”.