Grecia, la niña que imitaba a Laura Bozzo en 'Pequeños Gigantes', creció y ya es otra

Solo tenía 6 años cuando la conocimos en 'Pequeños gigantes', y de inmediato se robó el corazón de todos los televidentes y de Galilea Montijo, la conductora de dicho programa.

Pero el tiempo no se detiene y ahora Grecia Sánchez tiene 16 años. Formó parte y fue capitana del equipo de 'Las Megaestrellas' de la temporada transmitida en 2011.

Hoy, 10 años después, ya es toda una jovencita, pero guarda rasgos de aquella niña que cautivó con sus imitaciones, como la que hacía de Laura Bozzo.

En 2020, durante una transmisión en vivo por Instagram, Grecia Sánchez dijo: "Creo que el tiempo se pasó muy rápido. No nos dimos ni cuenta. Le digo a mi mamá que de repente tenía 9 e iba en la calle y ya de repente tenía 16 años. No sé, como que todo se me pasó muy rápido"".

En cuanto a la fama que vivió en aquella época, recordó: "Era algo muy loco porque muchas personas eran fans de nosotros y era de que casi volteaban camionetas a veces de tanto que empujaban".

Su carisma y talento la llevó a participar en sketches con Eugenio Derbez, pero ella no se daba cuenta de con quién compartía set. "Yo decía Eugenio Derbez el que sale en La Familia P. Luche y ya y después te das cuenta de que actor de Hollywood, de que ¿participé con Eugenio Derbez en un sketch? Yo quedé en shock desde ahí", admitió.

