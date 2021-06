Gonzalo 'N' no está desaparecido y ya declaró ante acusación de abuso de Daniela Berriel

A Gonzalo 'N' lo suspendieron de las grabaciones de la telenovela 'Qué le pasa a mi familia?' luego de que Danny Berriel lo acusó en marzo de presunto abuso sexual, y desde entonces no se sabía nada de él.

Pero 3 meses después, el abogado de Danni Berriel confirmó en 'Ventaneando' que al actor, acusado de violación por omisión y abuso sexual contra Danni Berriel, ya rindió declaración.

"Hizo 2 declaraciones, una ante su defensa y otra ante un notario publico en el país donde se encuentra. Al ser notario, tiene una validez legal, y también ante sus abogados, pues son parte de la investigación", dijo.

"No les puedo decir con detalles, pero Gonzalo Peña dice la verdad, y su verdad coincide con la verdad de Daniela", reveló.

Celebró que lo dicho por Gonzalo 'N' "fortalece el dicho de Daniela y nuestros argumentos para la apelación". además recalcó que se trató de "un ejercicio de honestidad, de lealtad, de apoyo a Daniela, de hacer las cosas bien".

Por su parte, Danny Berriel dijo: "Sentí más paz porque tener la declaración de él me ayuda legalmente y a que mucha gente me crea, a mí me seguían llegando comentarios negativos".

Debido a que Eduardo Ojeda salió libre, la defensa de Danny Berriel apelará para que el caso siga, sobre todo porque hay testimonios, incluido el de Gonzalo, que refuerzan las acusaciones de la actriz.

Así que ahora, Danny pide "que en la audiencia ahora sí el juez actúe bajo derecho, que ahora sí hagan justicia".