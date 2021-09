Gomita ya bajó 7 kilos con bypass gástrico ¡y revela que quiere ser mamá soltera!

Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', celebró su cumpleaños hace unos días desde el quirófano de un cirujano en Venezuela, que la sometió a un bypass gástrico con el fin de bajar de peso.

Gomita ya publicó las primeras fotos tras su recuperación, y presumió que ya bajó 7 kilos.

Se trata de un procedimiento que generalmente utilizan personas con obesidad para recuperar su peso ideal, pero Gomita no ha escondido que es adicta a las cirugías con tal de verse bien.

Ya lleva al menos tres liposucciones, además de las tres cirugías de nariz; también se operó el mentón, los cachetes y los senos, desde que tenía 18 años.

QUIERE SER MAMÁ SOLTERA

Por otro lado, Gomita confesó a sus seguidores que ya quiere ser mamá, y debido a que no tiene novio ni pretendiente, considera la posibilidad de embarazarse por inseminación artificial.

"Quiero ser madre soltera. He visto en nuestra sociedad, se espantan mucho los hombres al compromiso. Ya lo estoy considerando, mi familia me respalda en mis decisiones. Lo estoy meditando mucho.

"Quiero ser madre soltera, me gustaría que fuera un procedimiento bonito. Ya hasta imaginé mi baby shower, pero no sé si sea buena edad para tener nu bebé, es mucha responsabilidad, me preocupa que hay que pagarle la escuela... Está en veremos".

