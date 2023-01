Gomita relata cómo la golpeó su papá, quien quedó libre con fianza de 4 mil pesos

"Tengo miedo, me muero de miedo", le dijo Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, a Silvia Olmedo en una entrevista hecha a corazón abierto donde por primera vez relata con lujo de detalle lo que pasó con su padre, conocido como don Kiko.

"Ahora que está afuera de mi vida, me siento con más temor porque por fin lo denuncié y está peor porque su actitud ha sido muy arrogante", dijo Gomita sobre cómo se comportó su padre luego de un juicio donde salió airoso, pese haber golpeado a la conductora y a su mamá, doña Chave.

Araceli confirmó que la sentencia de su padre fue de "Un año de cárcel, pero se puede pagar con fianza, que son 4 mil pesos". "Solamente lo pudieron acusar de violencia física, pero como no llegué casi muerta, no llegaron a los 6 años de prisión que es la más alta. Su multa fue de 4 mil pesos", dijo la hermana de Lapizito y Lapizín.

El episodio de violencia ocurrió el 2 de septiembre de 2021.

Recordó que sus padres se peleaban y el señor golpeaba a su madre. Cuando ella volvió de Guadalajara, encontró a su familia tensa y, por defender a su madre, Gomita resultó golpeada por su papá: "Me arrancó las extensiones, cuando están recién puestas duele más. Me agarró a cabezazos, me azotó contra la pared. Me desvanezco, me agarra a patadas. Él nada más gritaba 'eso es lo que querías'".

"Me levanto como pude y le grité a mi tía que le hablara a la policía", recordó Araceli, cuyo padre le pedía que le dijera a los policías que no le había hecho nada. "Sentí feo porque es mi papá, lo amo, pero me ha hecho mucho daño. Me da miedo".

"En las audiencias era muy difícil verlo y escucharlo, escuchar una voz que da miedo y que en la audiencia insistía su abogado que yo lo odio, pero yo decía que no, pero me hizo mucho daño. Me duele que mi propio padre me de tanto miedo. No es la primera vez que me golpea, ni a mí ni a mi mamá".

Gomita contó que su papá le pegaba "desde muy niña. Tenía 4 años y me quemaba las manos en la estufa, me corrió de la casa como a los 6 años. Los castigos eran tenerme en algún rincón sin cobija y no me podía parar al baño, tenía que hacer ahí".

Araceli también reveló que su papá ya había pisado la cárcel. "Él en alguna ocasión ya estuvo preso. Lo sacamos, no dijimos nada. Lo acusaron porque golpeó a una persona con un arma blanca. Lo metieron preso una semana y media y salió pagando la reparación de daños. La persona estuvo en coma".

También se defendió de los ataques en redes sociales: "Cuando lo hice público, a la gente se le hace fácil decir que es porque quiero más fama. Pero no es así, quiero que se enteren de lo que es capaz para que no me vuelva a hacer daño. Lo único que pedía era mi orden de restricción, y ahora no tengo orden de restricción".

Gomita reiteró que solo quiere que su papá no se le acerque. Insistió en que desearía que fuera terapia porque "en la cárcel no entendió". Ahora vive con miedo de que su papá "se desquite".

"Me da miedo que pague para que me hagan algo. De verdad", reiteró Araceli Ordaz, quien recientemente presumió que su novio le dio un 'anillo de promesa'. Aquí puedes ver la entrevista completa:

