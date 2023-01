Gomita recibió 'anillo de promesa' en pleno aparador de joyería en Liverpool

Durante tantos años frente a las cámaras, Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', siempre fue honesta sobre cuestiones personales como sus transformaciones físicas, sus periodos depresivos o sus descalabros en el amor.

Sin embargo, la presentadora arrancó el 2023 renovada y lista para dejarse amar por un misterioso caballero al que ella describe como su príncipe, y que ya le dio un "anillo de promesa".

"Este hombre ha sido muy gentil conmigo desde el día 1 que nos conocimos, ha construido un pequeño cuento de hadas. Esto es solo en inicio", escribió Gomita al presumir las primeras imágenes junto a su galán, frente al aparador de la sección de joyería de una tienda departamental.

Ahí le dieron el anillo de promesa, que significa que el muchacho le promete que algún día le dará un anillo de compromiso, para casarse.

Sin embargo, el público no está tan contento, o al menos una gran mayoría. Hay quienes acusaron a Gomita de ser ella quien compró la sortija y que él ni siquiera se veía tan feliz.

Otros más escribieron: "¿Pa' que el de promesa? ... Si esta seguro que te de el de compromisoooooooo...."; "LOS ANILLOS DE PROMESA NO CUENTAN", dijo alguien más.

Hubo quienes, en cambio, vaticinaron lo peor: "Ella está muy enamorada, presiento que va salir muy lastimada al terminar la relación, no se le ve futuro a ellos, no por ella, si no por el, se ve que solo se aprovecha de ella".

Lo cierto es que Gomita, desde hace poco tiempo, presume su romance.

