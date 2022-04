Gomita llega a Televisa y pide cárcel para su papá: "Quiero que esté adentro"

Después de que se destapó que su familia vivió una crisis que incluyó violencia física y la separación de sus padres, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, interpuso una denuncia, pero el caso contra su papá todavía no se resuelve.

En entrevista por Eden Dorantes afuera de Televisa, la presentadora comentó que sigue el proceso, pero la única solución no le parece correcta. Dijo que desearía que Alfredo Ordaz pise la cárcel para que no vuelva a dañar a nadie.

En su canal de YouTube comparte que lleva tratamiento psicológico, y dice que solo así podrá superar el daño que le hizo su papá, tras golpearla a finales de 2021.

"Mira, siguen las audiencias, sigo yendo, pero no hay solución. Solamente dicen que van a hacer una reparación de daños, pero solamente la voy a lograr yo conmigo misma y un psicólogo... De todo el daño que me hizo físico y emocionalmente. Pero... yo no lo quiero afuera, yo quiero que esté adentro, yo no quiero que vuelva a golpear a una mujer. Yo no quiero que mi mamá vuelva a sentir este temor, yo no quiero sentirme que voy trabajar a algún circo y que me va a pasar algo", dijo Gomita.

"Fui escuchada pero nuestra justicia no es buena, y solo le pido a Dios que haga justicia con su propia mano", agregó.

Cabe recordar que el papá de Gomita negó haber sido violento, pero ella dice tener pruebas de que sí lo hizo.