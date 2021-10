Gomita denuncia que su papá la golpeó; ya tiene orden de restricción

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, vive un momento difícil al interior de su familia, luego de denunciar que hace un mes su papá la golpeó al intentar defender a su mamá.

A través de videos en sus redes sociales, Gomita apareció en medio del llanto: "Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Me aventó los golpes en la cara. Me jaló. Me arrancó extensiones".

En sus historias de Instagram, hizo público que su papá ya no puede acercarse a ella, quien afortunadamente se había ido a vivir sola hace unos meses.

"Y hoy amigas, puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre.

Sé que ha sido muy fuerte todo. Lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto psicológico como físico.

Dios está conmigo y contigo, créeme que no me suelta... Por eso he sido fuerte, y no dejo de agradecer su amor y cariño de todos los seguidores. Si con esto te reflejas y estás pasando lo mismo, adelante, ánimo, no estás sola, no eres la única. Pero yo no me tumbo. Dios está contigo".

Muchas gracias a todos por sus mensajes, los valoro con el corazón y entiendan algo, la vida continúa ok, no se dejen pisotear. Y hoy sido celebrando que soy fuerte y estoy viva con seres que me rodean y llenan de fuerza y alegría de mi vida".

En tanto, desde hace meses se rumoraba que había problemas entre doña Chave, mamá de Gomita, y don Kiko, como se le conocía al señor Alfredo, papá de Gomita, Lapizito y Lapizín.

Gomita también celebró que nunca se deprimió pese a que vivía "con el enemigo".

