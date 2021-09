Gomita celebró su cumpleaños sola y con oootra cirugía

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, celebró su cumpleaños con un nuevo viaje, pero a Venezuela y con el objetivo de pisar nuevamente un quirófano, como lo ha hecho desde que tenía 18 años.

La presentadora mostró en sus redes sociales que pasó su cumpleaños sola y descansando tras una cirugía en la que se redujo el estómago, con tal de ser más delgada y tras varias liposucciones.

Todo comenzó a los 18 años, cuando su papá le regaló sus primeras cirugías en los senos y una liposucción. Gomita también se operó la nariz en tres ocasiones, además del mentón, de quitarse cachetes y realizarse una lipo en la cara y en el pecho.

Así que ahora que cumplió 27 años, Gomita viajó a Venezuela, pero la pasó sola y a través de sus historias de Instagram compartió detalles de su estado: “Hola todos espero que la estén pasando muy bien, les mandó muchos besos y muchos abrazos que su domingo sea muy bonito espero hoy espero poderme activarme con algunas historias paseando porque ya necesito caminar un poquito más, pero ya afuera porque ya me aburrí de caminar aquí en el cuarto y por lo pasillo del hotel”.



Pero en medio de la recuperación, se dedicó a gastar más dinero: “Yo traje puras pijamas para recuperarme no quise traer mucha ropa normal y necesito ir hoy a comprar ropa a ver que encuentro aquí en Venezuela que me guste y que esté holgada para poder ponérmelo rápido y fácil, pues estoy recién hecha".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!