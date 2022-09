Golpean a Alfredo Adame afuera de su casa; le habrían desprendido la retina

Cuando parecía que los pleitos de Alfredo Adame solo eran mediáticos, se encontró con una trifulca afuera de su casa que le provocó heridas que podrían ser graves.

En declaraciones para 'Venga la alegría', el actor relató: "Empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante. Llegué a mi casa y en la esquina había muchas patrullas y un cuerpo tirado. Salgo y le pregunto a mi vecino qué había pasado...

"Mataron a un policía, venía persiguiendo a alguien y lo asesinaron en la esquina de mi casa. Me quedé unos minutos, me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate en un coche con una mujer herida y me dice 'mataron a mi hermano'. Yo pensé que quería que lo dejara pasar, entonces simplemente se bajó el cuate... El cuate se acercó mucho a mí, le dije '¿Qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo?'".

El hombre comenzó a insultar a Adame y le dijo que no se metiera: "Me tira una patada y se da la vuelta. Le metí una patadas, el cuate se repliega y llega un cobarde por detrás, y me avienta un puñetazo que me rompió... tengo una herida de 6 u 8 puntadas y seguramente me desprendió la retina".

"Me caigo y me empiezan a agarrar las patadas los dos. Los policías vienen, los agarran y estoy aquí en la Fiscalía Tlalpan 3 porque les voy a levantar la denuncia por lesiones, injurias, amenazas, por todo".

"Yo nada más pregunté qué le pasó y me empezaron a golpear, qué culpa tengo yo", insistió Adame.

"Estoy esperando para que luego no salgan con que es una herida que se cura en 15 días. Me va a ver el médico legista, seguramente traigo desprendimiento de retina porque no puedo ver absolutamente nada", dijo consternado.

En su cuenta de Instagram dijo estar bien, pese a lo sucedido.

Sigue el chisme:

Qué artistas han impuesto récord de asistencia en el Zócalo

Shakira irá a juicio por fraude fiscal, responderá por seis delitos

Luis Miguel volverá con una gira de 200 conciertos



Los mejores meme de Alfredo Adame y sus patadas de bicicleta