Gloria Trevi se lució con su Isla divina

Ya no fue la “diosa de la noche”, Gloria Trevi, ahora se convirtió en la sobreviviente de una “Isla divina”; en la que ella nadó haciendo un recorrido por sus éxitos, duetos, covers y sus últimos sencillos en un Auditorio nacional convertido ambientado en una especie de isla mágica llena de fantasía, efectos visuales y escenografía multicolor al mejor estilo de un show de medio tiempo del Súper Bowl.

"Gloria, Gloria", se escuchó al unísono en un Coloso de Reforma repleto de fans de la regiomontana. A las 9:00 de la noche comenzó el primer concierto, de los cuatro, que ofrecerá la cantante en el icónico recinto. Un espectáculo completamente distinto al de su anterior tour le regaló a su leal público, y las más de diez mil almas, se lo retribuyeron coreando cada uno de los temas que cantó por más de dos horas.

'¿Qué hago aquí?' fue el tema con el que Gloria abrió su show descendiendo, en tacones y usando un vestido de lentejuelas, de una imponente escalera ubicada en el centro del escenario. De inmediato comenzó la euforia, el frenesí, de los fans por cantar.

Cambios de vestuario fueron y vinieron, de forma rápida, sin hacer esperar mucho al público, Gloria Trevi se cambiaba de un look a otro: usó pantalones, blusas, vestidos largos y cortos, cintillos de flores y hasta un bañador en el que presumió un cuerpazo a sus 53 años.

De la nostalgia con temas como: No querías lastimarme, Con los ojos cerrados y su más reciente balada Ensayando como pedirte perdón; pasó, con facilidad, a ritmos más bailables con: 'Me lloras', 'Cinco minutos' y sus infaltables éxitos: 'Dr Psiquiatra' y 'Todos me miran'. Bailó hasta que se cansó, demostrando que aún tiene resistencia en escena para cantar y contornear sus caderas al mismo tiempo.

Esta vez, habló menos y cantó más, pero lo poco que dijo fue acertado: “México, tenemos que saber que no hemos llegado al paraíso, al lugar de mis sueños, estamos aquí, en un lugar en el que ya no podemos con la desigualdad y en el que la sociedad a cualquier provocación se vuelve salvaje, violeta y loca, y los que estamos aquí gritamos que no estamos locos”, dijo.

Para impresionar a su público, Gloria cambió los acordes de varias canciones y creó un concepto totalmente distinto. En escena la acompañaron cinco músicos, dos coristas, seis bailarines (que se cambiaron acorde a las canciones).

Gloria defendió su lugar con las garras y demostró que sigue siendo la reina del pop en México, no importa que pasen los años, sus canciones siguen siendo un ícono y pocas cantantes mujeres en el país pueden llenar cuatro veces en Auditorio Nacional. Ella sigue escribiendo su historia… ¡con la palabra Gloria!.