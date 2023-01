Gloria Trevi reitera su inocencia: "Me acusan injustamente de crímenes que no cometí"

Debido a que se revivió el escándalo por corrupción de menores luego de más de 20 años, debido a que el 31 de diciembre de 2022 se presentó en Los Ángeles, California, una nueva demanda civil en contra de Gloria Trevi y el productor Sergio Andrade, de acuerdo con documentos obtenidos por la revista Rolling Stone, la cantante no se quedó de brazos cruzados.

La regiomonstana publicó un comunicado en inglés y en español para quienes "están leyendo y escuchando cosas sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia".-

"Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí".