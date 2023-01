Gloria Trevi quiere hundir a Chumel Torres y tendría un arma secreta

Un ataque del influencer Chumel Torres contra Gloria Trevi, lanzado en redes sociales el año pasado, podría imponer restricción importante para la comedia y la libertad de expresión, comentan fans divididos entre los tajantes y divertidas ocurrencias del comediante y el doloroso pasado de la cantante que, como si se tratara de una maldición, debe seguir enfrentando cuestionamientos a 23 años del proceso del que finalmente fue exonerada.

Un tuit del youtuber, fechado el 15 de mayo de 2022 generó una revolución mediática en México, en la que el esposo de la regiomontana, Armando Gómez, cuestionó de inmediato las intenciones de Chumel. Yaunque parecía que la discusión no llegaría a más, el despacho de abogados que defiende a la cantante confirmó que existe ya una demanda formal por daño moral promovida ella misma.

El abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz se presentó recientemente en los Juzgados Civiles de la Ciudad de México, donde confirmó la querella. Esto ante la publicación hecha por Chumel en redes sociales: “Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”, haciendo aparentemente referencia al caso enfrentado por la cantante y Sergio Andrade en 2000, bajo los cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

La defensa también detalló: “El daño moral tiene un efecto en el que tiene una cuantificación económica por los perjuicios que le ha ocasionado a la señora (Gloria Trevi), sobre todo en lo que corresponde a la pérdida de patrocinios que ha tenido ella a raíz de estas menciones que él infundadamente ha venido llevando a cabo (en sus redes sociales”.

PRESENTARÁN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS DE POSTEOS

El abogado también remarcó la inocencia de Gloria Trevi en el caso que retoma Chumel; asegura que existe una sentencia que la exonera completamente de cualquier tipo de actividad ilícita, por lo que Chumel Torres hablaría de algo incorrecto y tendría que enfrentar las consecuencias. “Gloria está fuerte, Gloria está firme y Gloria está preparada para lo que venga, no sólo aquí, sino en Estados Unidos. Gloria está lista para afrontar lo que sea necesario”, remarcó Ramírez Muñoz.

Según información obtenida por TVyNovelas, la demanda contra José Manuel Torres tendría aparentemente como pruebas los últimos 10 años de posteos del influencer, donde más de una vez hizo referencia a Gloria Trevi, y donde se cuestionaría el motor principal de hacer ese tipo de comentarios, condenando a los últimos posteos del comediante con una responsabilidad aparente de millones de pérdidas en perjuicio de la carrera de la cantante.

Por su parte, Chumel Torres se manifestó tranquilo. Reconoce que al principio pensó que se trataba de una broma, pero no piensa retractarse.

“Demandar por un meme o por un tuit es ridículo; si un chiste mío o de alguien te ofende, perdón; es humor. No pretendo que a alguien le vaya mal en su carrera o en su vida, pero no hacer un chiste de una situación hace que ésta desaparezca”.

Además, sostiene que la regiomontana podría estar desviando la atención del proceso abierto en su contra en Los Ángeles; es agresivo para ella, ya que podría llevarla a declarar a los tribunales estadounidenses de encontrarse implicada. “La señora tiene dos demandas de crímenes sexuales con adolescentes; eso es más grave, de más prioridad. Si quiere perder tiempo con este idiota, todo bien; nada más ese tema yo lo dejé como es: un asunto administrativo. Yo lo que hago es comedia, chistes; a veces el chiste te puede hacer enojar, pero no es culpa del chiste. Puse un meme, escribí un chiste; por eso el tema es que no rompí ninguna ley, porque no hay perjurio, no me inventé nada, es una broma”.

De hecho, Chumel está abierto a disculparse si hay algo que establezca el juzgado para reparar el daño. También bromeó con que, de resultar una multa millonaria para compensar su daño, se acercaría al empresario Ricardo Salinas Pliego para saldar su deuda. Respecto al supuesto trauma que ocasionó a Gloria Trevi, y que aparentemente la hizo tomar terapia luego de sus mensajes públicos: “Se me hace que las víctimas tomaron mucha más terapia y sufrieron más depresión”.

En tanto, seguirá con su gira El blanco de tus burlas y recorrerá Querétaro, Hermosillo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Cuernavaca, Toluca y la Ciudad de México si todo sale bien, ya que, al menos en show, seguirá haciendo sátira política de los acontecimiento más recientes del país.

