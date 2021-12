Gloria Trevi niega que sea investigada; demanda a quienes la acusan

La cantante Gloria Trevi señaló que es falso que haya una investigación en su contra por malversación de fondos, fraude fiscal o de algún otro delito.

“Ustedes saben que yo soy respetuosa de las autoridades pero al día de hoy, no tengo conocimiento de que exista una investigación en mi contra ya que no he sido notificada para presentarme ante ninguna autoridad. Si así sucediera, lo haría sin temor alguno”, declaró La Trevi a través de un video que fue mostrado por los abogados que se harán cargo de su caso.

La cantante informó que demandará penalmente a “las personas que han estado diciendo cosas falsas de mí, afectando mi estado emocional, la salud de mi familia, mi trabajo”.

Los abogados de la cantante señalaron que por ahora no se revelarán los nombres de las personas que serán acusadas pero se refirieron a “personas que en medios de comunicación se han dedicado a atacarla para sacar un provecho personal”.

“Hay personas que han estado diciendo cosas falsas y que están afectando mi estado emocional y a mi familia, mi trabajo. Por eso he decidido tomar acción legal contra quien resulte responsable hasta llegar a la raíz histórica de esta situación”.

El equipo de abogados aclaró que Trevi busca una reparación económica pero también moral para su cliente. “Hay personas que hoy hablan de casos de los que la señora Gloria Trevi ya fue absuelta e incluso reconocida como víctima”, dijo en referencia al caso por el que la cantante estuvo en la cárcel en Brasil y por el cual, efectivamente salió libre.

