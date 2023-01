Gloria Trevi así se burló de testimonio de Lorena Herrera con Sergio Andrade

Con el escándalo por una nueva demanda en Estados Unidos contra Gloria Trevi y Sergio Andrade, resurgieron testimonios de famosas como Lorena Herrera que hicieron casting para el productor en condiciones cuestionables.

Debido a que no es una situación nueva, ya hasta existía la reacción de la cantante ante los dichos de Lorena Herrera, quien la señalaba de pedirle que se quitara la ropa para Sergio Andrade.

Ocurrió en el programa de Cristina Saralegui, donde Gloria Trevi vio el video de Lorena Herrera frente al público y su reacción no pudo ser más transparente. Fue entonces que ridiculizó a Lorena por su forma de vestirse en aquella época: "Mira, con respecto a la primera señorita... o sea la verdad yo no imagino diciéndole 'por favor, quítate las estrellitas', porque ¿cuándo se ha vestido la mujer?".

En noviembre de 2022, Lorena Herrera compartió un video de otra de sus visitas al show de Cristina, donde resaltaba que una mujer sexy no necesariamente es una mujer vulgar sin principios ni valores. " No tiene nada qué ver cómo te vistas con tus principios morales ; te puedes vestir de una forma recatada, y quizá eres una mujer que no tienes principios", dijo en los años 90.

¿Qué dijo Lorena Herrera sobre Gloria?

Lorena Herrera contó que ella pudo haber sido Gloria Trevi. Es decir, ella pudo haber sido lanzada al estrellato con las canciones e imagen que dieron fama a Gloria. Pero ocurrió que durante su audición con Sergio Andrade, se negó a desnudarse.

Ante la negativa, Lorena Herrera asegura que Gloria Trevi le pidió que por favor se quitara la ropa... "Se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si no lo hacía, me dio cosita y dije 'bueno, no pasa nada'".

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor