Gloria Estefan revela que sufrió abuso sexual a los 9 años

Tras una larga trayectoria artística, Gloria Estefan decidió sentarse a platicar con su hija Emily y su sobrina Lili Estefan en un programa llamado "Red Table Talks: The Estefans", a través de Facebook Watch.

Las confesiones han brotado entre la famosa familia, pero esta semana, durante el episodio llamado "Traicionada por adultos confiables", la legendaria artista reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 9 años.

Al parecer, solo muy pocas personas conocían ese episodio en la vida de Gloria, pero finalmente decidió romper el silencio.

"Tenía 9 años cuando ocurrió, fue alguien en el que mi mamá confiaba. Era familia, no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi mamá me inscribió en su escuela de música y él inmediatamente me empezó a decir cuán talentosa era y que necesitaba atención especial", relató Gloria Estefan.

Aunque tenía corta edad, sabía que algo no estaba bien, por lo que trató de defenderse: "Sabía que estaba en una situación peligrosa y cuando me alcé y le dice 'esto no puede pasar, no puedes hacer esto', me dijo: 'Tu padre está en Vietnam, tu mamá está sola y la mataré si le dices".

"Me asustó. Sabía que él estaba loco pero en ningún momento pensé que esto estaba ocurriendo por mi culpa. Sabía que el hombre estaba loco y por eso pensé que realmente podía hacerle daño a mi mamá'".

Aunque trató de guardar el secreto, su cuerpo habló por ella. "Mi cabello se empezó a caer, de la ansiedad. Finalmente, una madrugada a las 3 a.m. corrí hacia el cuarto de mi mamá, no podía soportarlo más, y le dije".

Y pese a que recibió apoyo de su madre, finalmente no presentaron cargos porque "el trauma iba a ser peor al ir a la corte".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!