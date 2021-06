Gloria Calzada habla de su experiencia con LuisMi: "No me coqueteó"

TEXTO: HUGO MALDONADO

Han pasado 23 años desde que Gloria Calzada logró una de las entrevistas de mayor duración con Luis Miguel. Ella radicaba en Miami, Florida; al asistir a un show del cantante le solicitó la cita, él aceptó y pidió hacerla en Chicago.

La conductora se trasladó allá con dos maletas: una con su vestuario y otra con la decoración para el set que improvisó en el hotel. Hoy, la conductora aclara que El Sol no le coqueteó, como la mayoría de la gente piensa; él se encontraba contento porque sabía que la plática se centraría en lo profesional, como es el estilo de Gloria.

En entrevista nos confiesa, además, si estar a dispuesta a revelar en un libro sus anécdotas con los famosos.

Háblanos de la entrevista que le hiciste a Luis Miguel… "Fue en 1998, y me atrevo a pensar que no conozco otra entrevista que sea tan larga ni tan personal, realmente.

¿Te coqueteó? "Para nada. Somos cuates y él estaba contento, cosa que agradezco. Se sentía cómodo sabiendo que estaba ante una periodista que le haría una entrevista acerca de su historial musical, de su trayectoria, y así fue. Por eso se nota esa comodidad de él para hablar; si te pones a verla y a escucharla con atención, es bastante reveladora.

¿Tuviste oportunidad de verlo después? "Lo vi un par de veces más; me refiero a platicar con él, cenar juntos y cosas así. Seguí viéndolo esporádicamente varias veces más, pero desde hace algunos años perdí contacto completamente con él.

"Siempre será alguien a quien yo le tenga una gratitud especial por ese regalo que me dio con esa entrevista.Él sabe que me estaba haciendo ese regalo enorme, porque él no le da entrevistas a nadie, y mucho menos en ese tono y en esa naturaleza.

¿Te gustar a volver a entrevistarlo? "Me encantaría volver a verlo, platicar con él, en cortito, en privado... Hacer una actualización, y más adelante, cuando él reactive sus giras, cuando saque material nuevo, entrevistarlo como a él le gusta, como el gran artista que es".

¿Qué lugar crees que ocupa Luis Miguel en la música? "Su rango de voz es celestial y todavía está en activo. La última vez que lo escuché cantar fue hace poquito, hace más de un año, antes de que empezara la pandemia. Sigue cantando y haciendo esas escalas musicales que le encantan cuando está improvisando. Es un artista de un tamaño gigantesco. Espero que ahora que todo vuelva a la normalidad, él vuelva a retomar sus giras y a salir a cantar, porque es lo que le da vida".

¿Te gustar a escribir un libro de tus anécdotas con los famosos? "No, y hay varios factores para no hacerlo: el primero es que tengo una memoria espantosa y no fui alguien cuidadosa de llevar una bitácora o un diario de quiénes entrevisté; la verdad, no tendría cómo reconstruir muchas de las historias o de los encuentros.

"Mis recuerdos son de esas fotos del teléfono, no me acuerdo de la anécdota completa. Y segundo, no creo que a alguien le importen mis anécdotas, no me parece que sea un libro interesante. En ese caso, lo poquito que me acuerdo me lo dejo para mí (risas).

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!