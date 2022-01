Giovanni Medina respalda a Anabel Hernández tras libro que involucra a Ninel Conde con narcos

Debido a que Ninel Conde fue señalada por la periodista Anabel Hernández de presuntos vínculos con el narcotráfico, su ex Giovanni Medina se manifestó sobre cómo afronta esta situación, ya que él cuida a su hijo en común.

Hay que recordar que el abogado de Ninel Conde anunció que prepara demanda contra la periodista, ya que su libro Emma y las otras señoras del narco afectó a la actriz con “daños a la moral y perjuicios”, además de la cancelación de contratos.

Y es que en el libro, Anabel Hernández señala a Ninel de acumular bienes por una presunta triangulación de dinero proveniente del crimen organizado; por si fuera poco, también la relacionó sentimentalmente con un capo de la droga.

Sin embargo, Giovanni Medina respalda a la periodista, y así lo dijo a la prensa en el aeropuerto, donde resaltó que lo que busca es proteger a su hijo de los escándalos del Bombón Asesino: "Lo que me ocupa es seguir protegiendo a Emmanuel de cosas que no le corresponden. Ese tema se ha tocado a la ligera, se tiene que tocar con análisis y calma, es un tema muy delicado", dijo Giovanni Medina.

Sin embargo, Giovanni Medina aseguró: "Cuando hablas de esta periodista hay que hacerlo con respeto porque estamos hablando de alguien que tiene reconocimientos a nivel caballero de legión de honor en Francia, premios a la pluma de oro, tiene Premio Nacional de Periodismo un par de veces...

"Pocas veces he leído un libro tan sustentado, tan documentado. Los libros hay que leerlos y hay que leerlos con atención, entonces, por lo demás, hay poco que opinar".

Cuando estamos hablando de alguien con esa trayectoria lo único que nos ocupa es construir un blindaje adecuado para que mi hijo no viva cosas que no le corresponden. Lo que yo he dicho ya está en el libro. También lo que he dicho, ya está ahí. Y el tiempo se ha ido encargando de poner las cosas en su lugar y son temas de los que me quiero mantener alejado y en sana distancia".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!