Giovanni Medina cuestiona la salud mental de Ninel Conde: "Hay que atenderla"

Después de 1 año con 3 meses sin poder ver a su hijo, Ninel Conde se reencontró con el pequeño Emmanuel en una audiencia, donde Giovanni Medina cuestionó la salud mental de su ex.

Mientras Ninel no quiso hablar con la prensa, el empresario relató que su hijo no quiso convivir con 'El Bombón Asesino'.

"Le insistieron que viera a su mamá pero no fue su voluntad, así que no lo vio", dijo Giovanni, quien resaltó que Ninel faltó a dos audiencias previas.

"Si hubiera venido a dos audiencias pasadas donde se le citó para lograr un régimen de convivencia presencial, probablemente ya estaría viendo a nuestro hijo de manera presencial; sin embargo, tuvo otras prioridades", dijo a la prenda Medina.

Pero Giovanni no se fue sin antes poner en duda la salud mental de Ninel Conde:

"Les voy a hablar respecto a qué me refiero con que haya condiciones, esto nunca lo he hablado. Uno de los motivos más importantes, si no el más importante por el que concluyó nuestra relación es que le pedía firmemente que revisáramos y atendiéramos su salud mental.

"Los muchos actos violentos, de cambios de estado de ánimo muy fuertes, muchos actos irracionales, muchas cosas que nos ponían de pronto en peligro. Yo sí pondría en la mesa. Acuérdense de esto, yo pondría en la mesa la salud mental de Ninel, porque hay que cuidarla, hay que atenderla", sentenció.

No han sido buenos días para Ninel Conde. Además del rechazo de su hijo, enfrentó críticas en redes sociales por el aspecto de su rostro.

Una fotografía con famosas mayores a ella, como Andrea Legarreta, Anette Michel y Patricia Manterola, provocó comentarios, memes y burlas sobre su cara.

