Giovanni Medina asegura que Ninel Conde "sigue en la vida loca" y él cuida a su hijo

"Tengo la custodia de mi hijo le duela a quien le duela, he hecho la labor que esta persona no ha hecho", dijo Giovanni Medina refiriéndose a Ninel Conde en una guerra más de declaraciones que protagonizan.

"Mi hijo no presenta ningún tipo de manipulación y en las razones actuariales se asienta que siempre hemos colaborado para la convivencia madre e hijo", sostuvo en el programa 'De primera mano'.

"Rescaté a mi hijo de las vergüenzas, de los libros de Anabel Hernández, antes de que este abogado hable de mi paternidad, que se ponga a lavarle la reputación y le pida a su cliente que se comporte.

"No sé si soy buen o mal papá, eso Dios y mi hijo lo van a juzgar, pero sí soy un papá presente... mientras la señora sigue en la vida loca ahorita mismo mientras nosotros hablamos, estamos todos interesados menos ella. Aquí está la actuaria, la psicóloga, ustedes cubriendo el tema, pero ella no, sería muy fácil que estuviera aquí viendo a nuestro hijo haciéndose responsable".

"La última vez que estuvo en su casa tuve que ir por él a la 1 de la mañana porque me habló y me dijo 'ven por él, porque está llorando y no sé qué hacer', imagínate, con qué cara se presenta a reclamar nada. Mejor que se preocupe de las investigaciones que salen en los libros que la involucran", sostuvo Giovanni.

A finales de mayo pasado, Ninel Conde hizo público que supuestamente Giovanni Medina le negó el acceso para ver a su hijo en su casa porque ella llegó tarde. Luego quedaron de acuerdo para tener el encuentro madre e hijo en el jardín del fraccionamiento donde viven, pero la cantante no llegó. "Nosotros vamos a seguir con buena actitud, cumpliendo con las autoridades", aseguró Medina.

En otra entrevista con 'Ventaneando', recordó que desde el inicio del pleito, acordaron que su hijo viviría con él durante los días del calendario escolar, pues asegura que él se hace cargo de su crianza. "Ella misma había firmado que la custodia la tenía yo, después vino todo el tema del esposo de Ninel", refiriéndose a Larry Ramos, quien se encuentra prófugo del FBI.

Giovanni insistió en que protege a su hijo del "ambiente que representaría vivir" con Ninel Conde. Recordó que Emmanuel hubiera "estado presente cuando detuvieron a ese señor y cuando se escapó, porque ahí estaba su mamá... Por eso creo que al paso del tiempo podemos demostrar que se tomó la decisión correcta y que cuidamos a Emmanuel correctamente".