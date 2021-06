Ginny Hoffman se quiebra al hablar de presunto abuso de Héctor 'N' contra su hija

En medio de acusaciones de supuesto tráfico de influencias que derivaron en el arresto de Héctor 'N', su ex pareja, Ginny Hoffman, terminó en llanto en conferencia de prensa al hablar del abuso contra su hija.

Dos días después del inesperado arresto del actor, Alexa Parra y Ginny Hoffman se presentaron ante la prensa, y ahí la actriz confirmó que ella no sabía nada del abuso y sigue sin conocer muchos detalles.

Relató que Héctor 'N' "es una persona que ejerce un maltrato psicológico terrible, porque yo viví, incluso son cosas que yo no he sacado en ninguna terapia. Yo tengo que ser la fuerte".

Al borde de las lágrimas, Ginny pidió empatía: "Quiero que entiendan que, les agradezco tanto a ustedes su atención, su preocupación, abusaron de mi hija y el mundo entero se me ha venido encima y en contra".

"Solo les pido que dejen a un lado mi carrera, mi nombre, el nombre de él y piensen si hubieran estado ustedes en mi lugar, si les pasa algo así, si les tocan a un hijo, eres capaz de lo que sea.



"Yo no sabía qué había pasado. Incluso hoy en día es una niña tan impresionantemente buena, que hay cosas que yo nos é, que ella declara sola, ella entra a sus terapias sola. Y a mí lo que me dicen es 'hay cosas que no vas a saber porque Alexa quiere protegerte'", dijo Hofmann.

Recordó que su hija comenzó a tener actitudes diferentes, y ya no quería ver a su papá, al grado de decir que prefería que estuviera muerto.

Ginny también contó que para ella "fue muy fuerte" saber que Héctor 'N' había sido detenido, pero contó que su hija bloqueó sus emociones y decidió salir con amigos.

Al respecto del presunto tráfico de influencias, luego de que Sergio Mayer confirmó que les ayudó a presentar su denuncia, Olivia Rubio, abogada de Alexa Parra, negó que exista.

"Ninguno, absolutamente ninguno, todo se llevó conforme a derecho. Él no está involucrado, él simplemente está haciendo su labor como persona", dijo la abogada.

Sin embargo, Daniela Parra, hija mayor de Héctor 'N' pidió a Sergio Mayer que no se meta en este asunto, pues su presencia les hace presumir que el proceso se aceleró por un posible tráfico de influencias.