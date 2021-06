Ginny Hoffman niega venganza contra Héctor 'N': "Jamás diríamos una mentira"

En medio de acusaciones de presunto tráfico de influencias y de que todo es una mentira, Ginny Hoffman salió en defensa de su hija, quien acusa a su padre, Héctor 'N', de abuso sexual cuando era una niña.

La actriz se presentó en el programa 'Hoy' y fue muy clara:

"Jamás, jamás, lo juro por mi vida, diríamos una mentira ante un asunto tan monstruoso, jamás en la vida".

También rechazó que se trate de una venganza o despecho a causa de la orientación bisexual de Héctor 'N': "No habría manera. Incluso es ilógico, yo tengo 14 años separada de él, hablamos todo, decidimos llevar la fiesta en paz por mi niña. Han tratado de cubrir con versiones muy extrañas".

"Amo a la comunidad, no tiene nada que ver las preferencias que él tenga, este tema es totalmente diferente. No hay manera que fuera venganza, o algo de ardida", dijo Ginny.

Reiteró que ella se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando cambió la actitud de su hija contra su papá: "Ella empezó a tener actitudes muy extrañas. Empezó a decirme que no quiere ver a su papá, que no quiere que le deje que se duerma en casa de él. Empezó a mostrar odio y rechazo hacia él".

Ginny contó que el abuso inició cuando su hija tenía 6 años. "Yo no sabía absolutamente nada. Me entero cuando ella me empieza a decir que él le faltaba al respeto, que la tocaba, yo tenía una versión muy ligerita.

Hoffman descartó que haya enfrentado a Héctor: "Es imposible hablarlo con él; él me tenía bloqueada, no había manera de enfrentarlo. Empecé a buscar ayuda psicológica para mi hija.

"La llevé con varias psicólogas, hasta que un día llegó y me dijo 'ma, necesito ayuda, necesito sacar lo que ha pasado'. La llevé con una psicóloga que es maravillosa, es la que la empieza a ayudar a sacar todo".

Aceptó que cometieron el error de hacerlo público en una revista antes de levantar la denuncia, pues Héctor "salía a atacar. Él la retó".

Insistió en que los dictámenes de las autoridades determinaron que sí existe afectación en su hija derivada del abuso.

Incluso mencionó los dictámenes que se mencionan en redes sociales, y aclaró que no es que establezcan que no hubo afectación, sino que su hija no estaba tan alterada al momento de realizar los estudios, pero "eso no significa que no hayan ocurrido los hechos".

Ginny Hoffman insistió en que su hija "ya me había dicho que sí iba a denunciar, porque cuando uno no levanta la voz, hay tantas niñas, es impresionante la cantidad de familias que no levantan la voz, lo hizo por ella y otras víctimas".

