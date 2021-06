Ginny Hoffman explota contra Gustavo A. Infante y ex abogado; defiende a Sergio Mayer

Debido a que en el caso contra Héctor 'N' se especula que hay tráfico de influencias por la presencia de Sergio Mayer, Ginny Hoffman apareció ante las cámaras muy enojada, y lo defendió de Gustado Adolfo Infante.

Y es que el periodista entrevistó al abogado Alonso Beceiro, quien aseguró que notó irregularidades en el caso que lleva Alexa, hija de Ginny, contra su padre por presunto abuso de menores.

Las declaraciones del abogado, quien dijo que él "no se prestaba a cochinadas", molestaron mucho a Ginny Hoffman, quien le envió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante y aclaró lo que pasó:

"Gus, sabes que siempre te he tenido un respeto enorme como periodista, y pensaba que eras honesto, así lo pensaba. Estoy impresionada de lo que acabas de hacer.

"Como periodista tienes que tomar el teléfono e investigar antes de dar una nota como la que diste ayer. Te quiero informar que tu amigo el Licenciado Alonso Beceiro fue revocado por mi hija el 26 de febrero. El señor no estaba enterado, porque su falta de profesionalismo no le hizo ir a checar el caso a la Fiscalía.

Aseguró que el abogado no renunció, sino que "Alexa lo revocó por déspota, por grosero, por querer hacer las cosas chuecas él, porque fue él el que nos pidió dinero para hacer un trámite chueco en el Ministerio".

"Qué falta de profesionalismo de este abogado, de salir a decir una sarta de mentiras, y quiero que me compruebe el tráfico de influencias y quiero que me compruebe todo lo chueco que vio en el caso que estamos llevando, y que me compruebe que fue él quien dejó el caso", dijo molesta.

"En el Ministerio Público está establecido en la carpeta de investigación que fue Alexa quien lo revoca, y el señor se entera que está revocado el 15 de junio, cuando detienen al señor (Héctor)", dijo sobre el abogado.

DEFENDIÓ A SERGIO MAYER

Debido a que se habla de tráfico de influencias por la presencia del diputado Sergio Mayer, Ginny lo defendió:

"Sergio no mete las manos a las cuestiones legales, Sergio está acompañando a mi niña porque tiene una empatía impresionante con las víctimas, que mi hija le pide. Qué pasa cuando ven a Sergio en cada audiencia, Alexa es la que le habla, la que le pide que la acompañe. Él la fortalece, le da fuerza, apoyo, cariño. Eso hace Sergio Mayer en este caso".

Y siguió en su mensaje contra Gustavo Adolfo: "No te desquites conmigo ni en este caso con mi hija, porque tú sabes que es verdad. Te pido que vuelvas a reproducir el video de la primera vez que entrevistas al Lic. Beceiro cuando tomó el caso, y el señor dice que levanta la denuncia porque existen suficientes elementos para denunciar al señor, y ahora que está revocado, ¿ya no existen elementos? Qué contradictorio es tu abogado.

