Ginny Hoffman anuncia: Fiscalía acusará a Héctor 'N' de abuso sexual contra su hija

Ginny Hoffman celebró en sus redes sociales que su ex pareja, Héctor 'N', será acusado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores contra su hija en común, Alexa, quien supuestamente fue víctima de tales hechos entre los 6 y los 14 años de edad.

A través de un comunicado, se detalló:

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó la determinación de formular acusación en contra del señor H.E.P.G. por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en contra de persona menor de 12 años de edad, agravado y corrupción de personas menores de edad, agravado en agravio de la víctima de iniciales A.P.H. quien sufrió conductas desde los 6 años hasta los 14 años de edad".

"En este momento, nos encontramos en la fase escrita de la etapa intermedia del proceso penal, por lo que próximamente tendrá verificativo la audiencia intermedia ante un juez de control que tendrá por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral", se lee en el boletín.

Olivia Rubio Rodríguez y Sergio Arturo Ramírez, abogados de Alexa Parra, explicaron que el proceso se encuentra en la "etapa intermedia" y falta el "verificativo" del juez de control.

En tanto, Daniela Parra publicó en sus historias de Instagram su postura ante esta situación, que ella insiste en que es una mentira.

"Hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 29 años en la cárcel por algo que no hizo, por una injusticia, por un delito que no cometió, por meros dichos, porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada, qué triste que la justicia en México funcione así, qué triste que solo por hablar, solo por decir sin que nadie investigue, ni la MP, ni los jueces, ni nadie ha investigado nada de esto".

La joven agregó: "Así no se van a quedar las cosas, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema porque no es de estos últimos ocho meses, este problema lleva años y qué triste que en México este caso sea tan común, obviamente este caso no solo es el mío, existen millones que el sistema y la justicia tan podrida y corrompida no hace nada".

También publicó un comunicado firmado por el abogado José Luis Guerrero, en donde explica: "La acusación que ha sido formulada por el C. Agente del Ministerio Público, transitará por los canales que la ley establece para su contestación y posteriores etapas procesales; sin dejarse de observar y privilegiar el principio de presunción de inocencia del que goza nuestro defendido".

