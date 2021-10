Germán Ortega, ¡el COVID-19 le pegó con tubo!

Han pasado algunos meses desde que Germán Ortega junto a su esposa, Angélica, y su hijo Leonardo se contagiaron de COVID-19; aunque ya dejaron atrás ese difícil episodio y lograron salir adelante, el Mascabrother compartió con TVyNovelas que aún tiene secuelas de la enfermedad, y en breve se hará nuevamente unos estudios para cerciorarse de que todo va fluyendo de la mejor manera.

¿Cuándo te diste cuenta de que te habías contagiado? Fue el 24 de diciembre pasado, en la cena de Navidad, porque a mi hijo ya no le supo el postre, y al otro día, a su mamá ya no le supo la comida, los dos perdieron el olfato y el gusto, y aunque a mí no me pasó eso, los tres ya teníamos el bicho desde antes; pasamos 24 y 31 de diciembre aislados. ¿Cuánto tiempo estuvieron confinados? Hasta mediados de enero, que fue cuando nos dieron de alta.

¿Cuáles fueron tus síntomas? Días antes de saber que era positivo me dio tos y en algún momento sentí mucho sueño y calentura, pero la bajé rápido.

¿Tuviste miedo? Traté de ser fuerte y no maldije a este virus, pero debo admitir que sí me doblé un poquito porque mi esposa tiene diabetes y se sabe que el coronavirus es más peligroso para quienes tienen esta enfermedad o hipertensión; en fin, sí me doblé en algún momento, pero nunca lo demostré y tratamos de estar tranquilos, unidos y bien.

Eso es muy importante, porque el virus también afecta emocionalmente… Así es, definitivamente, y miren que de por sí soy muy sentimental, pero en esos momentos lloraba de cualquier cosa. Lo bueno es que ya estamos vacunados mi esposa y yo, pero estoy preocupado porque a los chavos no los están vacunando todavía; mi hijo tiene 17 y ya va a cumplir 18 en diciembre, pero me da miedo que se tarden en vacunarlo.

¿Te quedó alguna secuela? Al principio, las secuelas fueron un poco severas en cuestión de sensibilidad, de pronto lloraba de la nada y me sofocaba mucho, pero estoy yendo a hacer ejercicio y ya aguanto los entrenamientos, eso quiere decir que mis pulmones están jalando bien el aire.

¿Por qué? ¿El COVID-19 afectó tus pulmones? Me hicieron unos estudios, y sí, mis pulmones quedaron un poquito dañados, aparte, algo se me detonó en el estómago, le llaman hepatocito y ataca el hígado, entonces me dieron un tratamiento para eso y me van a hacer otros estudios para ver cómo voy, pero en general me siento mejor, aunque de pronto se me va la memoria. Muchas personas que nos hemos contagiado de este virus coincidimos en que se te olvidan las cosas.

¿Qué lección de vida te dejó este episodio? Muchas lecciones, me enseñó a valorar la salud, la vida, mi casa, mi familia, mi planeta… y también aprendí que hay que ahorrar, porque el coronavirus nos agarró desprevenidos a todos. Sin embargo, creo que algo bueno que nos ha dejado esto es que gracias a los cubrebocas aprendimos a vernos a los ojos.