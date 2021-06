Geraldine Bazán ya no lo oculta, está enamorada y así presume a su galán

Si el tiempo cura las heridas, ya pasó lo necesario para que a Geraldine Bazán le vuelva a sonreír el amor, de manos de Luis Murillo García, el guapo hombre con el que ahora presume su romance.

Después de meses de escándalos con su ex, quien ya se comprometió con su respectiva novia, Geraldine tomó la decisión de abrirle las puertas a Cupido y ahora no lo puede ocultar.

En sus historias de Instagram presumió algunas fotos junto al novio, con quien disfrutó de una escapada por la ciudad de Monterrey, junto a varios amigos.

La actriz compartió una historia de Luis, quien mantiene como privado su perfil de Instagram.

Así pudimos ver la postal en blanco y negro, donde se les ve divertidos y en complicidad, como el enamoramiento siempre lo permite.

Los comentarios no se dejaron esperar, pues sus fans se encargaron de enviarle buena vibra para su noviazgo, ya que le desean lo mejor después de todo lo que vivió en el pasado.

Así terminó por confirmar que está enamorada, como lo había mencionado en el programa de Karla Díaz, 'Pinky Promise', en YouTube, donde Geraldine contó:

"Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad". Celebró que no se tratara de alguien del medio, "afortunadamente".

Eso sí, sobre casarse otra vez, no está segura: "No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”.

