Geraldine Bazán reacciona así cuando le preguntan sobre Alejandro Nones

Desde hace meses se rumora que en el foro de 'Corona de lágrimas 2' surgió el amor entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones, pero los actores no quieren confirmar si hay algo más que amistad entre ellos.

Se les vio cariñosos en una alfombra roja en Cannes, Francia, pero aún así no sueltan prenda.

A su regreso a México, Geraldine Bazán se encontró con la prensa y reaccionó evasiva sobre el tema:

“No... ¿por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? acuérdense que las historias se las hacen ustedes", dijo la actriz.

Aseguró: "La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal porque no pasa nada, que crean historias...”.

Ante la insistencia, Geraldine comentó: "Ell punto es que decidí desde hace mucho tiempo no dar detalles de mi vida personal y creo que la verdad es que... difícilmente, pero ahí van respetándolo”.

Y como le dijeron que quizá Alejandro Nones le prohibió hablar sobre él, ella aclaró: "Las mujeres somos las que ponemos las reglas".