Geraldine Bazán posa peligrosamente cerca con Alejandro Nones

Desde marzo suena fuerte el rumor de que entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones hay más que una amistad, luego de que trabajaran juntos en 'Corona de lágrimas 2', y ahora posaron muy juntitos en el Festival de Cannes, en Francia.

El par llegó con sus mejores atuendos a la gala organizada por la firma suiza de joyería y relojes Chopard. En la alfombra roja, el actor decidió abrazar por la espalda a Geraldine, quien sonrió ante las cámaras.

Pese a que lo que se ve, no se pregunta, Alejandro y su colega no han confirmado romance. En sus respectivas redes sociales no compartieron fotos juntos, sino que solo posaron ante los medios.

En lugar de mostrar fotos con Alejandro, Geraldine presumió que se la pasó muy bien con Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

Hace unos días, cuando se le cuestionó a Alejandro Nones sobre el romance, utilizó la vieja técnica de esquivar la pregunta respondiendo sobre algo relacionado al evento donde se dejó ver.