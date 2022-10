Geraldine Bazán: "Eduqué a mis hijas para que no hagan daño"

FOTO: José LuisRamos. Con o sin Gabriel Soto, Geraldine Bazán ha intentado criar a sus hijas: Elissa y Miranda de la mejor manera, aunque los efectos del machismo siguen haciendo eco en nuestra sociedad. La actriz que volvió al teatro con el monólogo Nosotras lo hacemos mejor, asegura que su deseo al terminar las grabaciones de la telenovela Corona de lágrimas era viajar con sus pequeñas, pero la puesta en escena la obligó a quedarse en México y asumir más retos profesionales que le permitan crecer en su carrera.

“Después de un personaje tan agotador como el de Olga, en el que lloraba tanto, sí me quería tomar un tiempo, pero llegó a mis manos este proyecto y creo que eso no siempre sucede. También se trata de tomar el toro por los cuernos”, dice la artista que entró en lugar de Adriana Louvier al melodrama producido por José Alberto “el Güero” Castro.

“ELLAS VEN A UNA MUJER REAL QUE TAMBIÉN TIENE MALOS MOMENTOS”

La intérprete, al ser cuestionada sobre el papel de las madres solteras en nuestros tiempos, afirma que la educación que reciben las hijas que procreó con el galán de los melodramas está basada en la comunicación y los valores.

“Creo que lo más importante para las nuevas generaciones y, sobre todo, en esta época, es la confianza, el diálogo y el amor. En mi caso, busco criar dos niñas que sean autosuficientes en su momento, que sean valientes, que no se callen, que digan lo que sienten, que hagan lo que quieren hacer y que no hagan lo que no quieran hacer. Siempre les digo que lo más importante en esta vida es saber qué es lo que quieres, así como lo que no quieres. Y eso es lo que yo trato de decirles y de que lo vean. Ellas ven cómo su mamá sale a trabajar, ven cómo les dedica tiempo. Ven a una mujer que es real, que tiene malos momentos, que se enoja, porque al final, ser mujer o ser humano es un todo.

“Estoy haciendo una obra en la que se habla de los hombres, de por qué tienen que callar, por qué no pueden sentir, por qué no pueden llorar, y es que los hombres también tienen que hablar. No solamente las mujeres tienen esta libertad de expresión de poder contar lo que sucede en sus vidas, también los hombres pueden hacerlo, pero desafortunadamente nuestra sociedad machista hace que los hombres sientan que no puedan tener esa vulnerabilidad porque se tiende a confundir con debilidad”.

“TODO EMPIEZA DESDE LA CASA”

Bazán insiste en que, en un futuro, Elissa y Miranda serán unas personas maduras que actúen en base a lo que han aprendido a su lado. “Yo lo que hago con mis hijas es criarlas como niñas para que más adelante sean mujeres valientes, mujeres inteligentes, mujeres que no hagan daño a su alrededor y mujeres consientes. Vivimos en una sociedad en la que hay mucho machismo, por lo regular, nuestras mamás o nuestras abuelitas eran mujeres muy sumisas que no decían lo que pensaban o lo que sentían, no podían ejercer una profesión porque tenían que hacer otros roles. Los tiempos están muy violentos, pero todo empieza desde casa, o sea, si en casa hay relaciones violentas entre los padres, después eso lo llevan a la escuela y se desencadena el bullying, los atacan y se desprenden tantas cosas como los suicidios de chavitos, que son tan tristes. Creo que lo mejor que podemos hacer es cambiar desde casa para que la sociedad pueda reencontrarse y respetarse. No se trata de ser mejor que el otro, es respetar las individualidades de cada uno y las diferencias porque cada quien es distinto”.

“ENTIENDO QUE EN EL ESPECTÁCULO LLAMAN MÁS LA ATENCIÓN LOS TEMAS DEL CORAZÓN”

Sobre la crianza que recibió de su madre, Rosalba Ortiz, Geraldine manifiesta que desde pequeña ha luchado por su lugar en el medio y que todo lo ha conseguido con trabajo. “A mí me educaron con la idea de que hay que trabajar, de que hay que ser autosuficiente, o sea, he visto a mi madre trabajar toda la vida. Yo amo mi trabajo, lo disfruto muchísimo y mis hijas lo ven. Ven cómo me voy a trabajar contenta, cómo estudio. Quiero que vean en mí a una mujer que también tiene errores y que sepan forjar su camino”.

Actualmente, la actriz se encuentra soltera luego de tener un romance fugaz con el actor Alejandro Nones. O por lo menos, eso fue lo que confesó en el programa de Adela Micha. Ahora, a pesar de que enamorarse no es una prioridad, busca “una persona que sume, que yo admire, que sea un compañero. Soy una mujer que ya tiene hijas, independiente, ya me casé, ya me divorcié, lo que quiero es un hombre que sea un compañero, crecer, que nos tomemos de la mano y hagamos proyectos juntos”.

Los rumores sobre relaciones con sus compañeros de trabajo no le afectan, pero ha llegado un momento en el que prefiere ser más reservada. “Es complicado cuando se vuelve muy público. Yo tengo muchos proyectos de los cuales hablar. Mi primer proyecto como productora ya lo vendí a una plataforma, entiendo que en el espectáculo llaman más la atención los temas del corazón, pero en mi vida han pasado tantas cosas públicas que trato de atesorarlo mucho más y cuidarlo más. No me gusta ahondar en ese tema porque no es necesario”.

