Galilea Montijo volvió a 'Hoy' y explica por qué se ausentó tantos días

Después de una semana de ausencia y de muchas especulaciones, Galilea Montijo volvió al programa 'Hoy' y dio la cara para explicar los motivos de su misteriosa desaparición.

Y es que hasta se llegó a decir que Tania Rincón había llegado a sustituirla, pero eso es falso.

Galilea explicó que por las secuelas de haber padecido COVID-19, su médico le recomendó reposo. "El doctor me dice 'necesito que te vayas unos días de descanso, no todo en la vida es trabajo', así que agarré a mi chiquillo y me fui con mi madre".

Montijo dijo que en Guadalajara, junto a su mamá... "Nos disfrutamos, y nada, muchas gracias por estar al pendiente. Gracias a Dios ya estoy aquí".

"No todo en la vida es estrés", reflexionó la conductora. "Mi presión era la que más me preocupaba".

Por su parte, Arath De la Torre insistió en que los rumores no están cercanos a la verdad... "No le tiren a lo que está bien", dijo en referencia a que dentro del equipo del programa 'Hoy' no hay conflictos como se puede llegar a pensar.

