Galilea Montijo responde de una buena vez si dejará 'Hoy' para 2022

Cada año surgen rumores en torno al futuro del programa 'Hoy', en cuanto a los conductores y la producción, pero tal parece que para 2022 todo seguirá igual, aunque los rumores digan lo contrario sobre Galilea Montijo.

Gustavo Adolfo Infante aseguró en su canal de YouTube que habló con ejecutivos de Televisa. Relató que alguien le respondió: "Galilea no se va, estuvo a punto de salir, hace un tiempo, pero estuvo a punto de irse hace un par de meses pero ya está renegociado todo con ella, y Galilea continúa en la empresa Televisa".

Así que Galilea Montijo decidió dar la cara, y junto a la productora Andrea Rodríguez, descartó los rumores y confirmó que seguirá como conductora del programa 'Hoy'.

"Se dice, se rumora, ya saben, amigos de altos ejecutivos, dicen que me voy del programa. No es cierto", dijo Montijo.

"Las veces que me he ido, lo saben ustedes, ha sido por trabajo, por salud, y también siempre lo he dicho, si el día de mañana, porque también los ciclos se cierran, sí así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles. ¿Cuál sería el secreto?"